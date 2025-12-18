Zentrales Hamburger Schwimmbad für zwei Jahre dicht

Große und kleine Wasserratten müssen für längere Zeit woanders ihre Bahnen ziehen: Das Schwimmbad St. Pauli wird ab dem 1. Februar 2026 für mehr als zweieinhalb Jahre geschlossen. Grund dafür sind umfassende Sanierungsarbeiten am Beton sowie der Bau eines zusätzlichen Kurs- und Lehrschwimmbeckens. Die Wiedereröffnung ist frühestens für Ende des Sommers 2028 geplant.

Bereits jetzt ist das Bad in der Budapester Straße 29 nur stark eingeschränkt für die Öffentlichkeit nutzbar. Aufgrund des hohen Bedarfs an Kinderschwimmunterricht gibt es aktuell keine allgemeinen Öffnungszeiten. Mit der Konzentration auf Schwimmlernangebote will das Bad andere Bäder in Hamburg entlasten, sodass dort das übliche Programm für alle Nutzergruppen stattfinden kann.

Schwimmbad St. Pauli schon jetzt nur eingeschränkt nutzbar

Während der Schließung werden sämtliche Schul- und Vereinsangebote auf andere Bäderland-Standorte in der Umgebung verlegt.

Einige Nutzungszeiten bleiben im Schwimmbad St. Pauli bis zur Schließung bestehen: Für Mitglieder des Bäderland-Schwimmclubs ist das Bad montags bis donnerstags von 6.30 bis 9 Uhr, freitags bis 9.30 Uhr sowie samstags von 8 bis 11 Uhr geöffnet.

Außerdem findet samstags von 11.30 bis 14.30 Uhr Frauenschwimmen statt. Schwimm-, Aqua-Fitness-, Gesundheits- und Familienkurse können weiterhin über den Online-Shop gebucht werden. Allen übrigen Schwimm- und Badegästen empfiehlt Bäderland, auf andere Standorte wie das Kaifu-Bad (Hohe Weide 15) oder das Festland (Holstenstraße 30) auszuweichen. (tst)