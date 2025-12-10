mopo plus logo
Der Weihnachtsmarkt in der HafenCity verlängert seine Öffnungszeiten.

Der Weihnachtsmarkt in der HafenCity verlängert seine Öffnungszeiten.

  • HafenCity

Zentraler Weihnachtsmarkt verlängert bis in den Januar – und senkt die Preise

Gute Nachrichten für Glühwein- und Schmalzkuchen-Fans: Der Weihnachtsmarkt im Überseequartier der HafenCity verlängert seine Öffnungszeiten – und senkt sogar die Preise!

„Der HafenCity-Weihnachtsmarkt schenkt Besucherinnen und Besuchern des Überseeboulevards Extra-Festtage“, heißt es in einer Mitteilung. Denn zum ersten Mal bleibt der Markt bis zum 4. Januar geöffnet. Der Weihnachtsmarkt lockt seine Besucher mit vielen Angeboten, darunter eine beheizte Glühwein-Lounge, eine Eisstockbahn und ein Wintergolf-Parcours mit 13 individuell gestalteten Bahnen.

Licht-Figur auf dem HafenCity-Weihnachtsmarkt
Licht-Figur auf dem HafenCity-Weihnachtsmarkt
Licht-Figur auf dem HafenCity-Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt senkt Preise für Familien

Ein besonderes Highlight für Familien: Während der Weihnachtsferien werden die Preise gesenkt. Ab dem 17. Dezember kostet die Eisstockbahn nur noch die Hälfte – statt 49 Euro zahlen Familien für 60 Minuten Eisstockschießen nur 25 Euro. Das Angebot lädt Groß und Klein zu sportlichen Momenten zwischen den Jahren ein – ideal für alle, die sich nach dem Festessen etwas bewegen möchten.

Und wenn nach dem Spiel der Magen wieder knurrt: Zahlreiche Gastronomiestände sorgen für reichlich Auswahl. Mit seinen vielseitigen Angeboten, funkelnden Lichtern und gemütlichem Ambiente lädt der Weihnachtsmarkt täglich von 12 bis 20:30 Uhr zu einem „stimmungsvollen Ausklang der Feiertage“ ein. (kl)

Öffnungszeiten Winter-Minigolf und Eisstockschießen: 
Montag bis Freitag: 15 – 18 Uhr
Samstag und Sonntag: 12 – 20 Uhr

Eintrittspreise Eisstockschießen: 
Familien/Private Gruppen: 

  • 25 Euro pro halbe Stunde 
  • 49 Euro pro Stunde 
  • ab dem 17. Dezember: 25 Euro pro Stunde

Eintrittspreise Wintergolf: 

  • Kinder und Jugendliche: 2 Euro
  • Erwachsene: 5 Euro
  • Family Ticket: 10 Euro (inkl. Kinder)

