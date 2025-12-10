Zentraler Weihnachtsmarkt verlängert bis in den Januar – und senkt die Preise
Gute Nachrichten für Glühwein- und Schmalzkuchen-Fans: Der Weihnachtsmarkt im Überseequartier der HafenCity verlängert seine Öffnungszeiten – und senkt sogar die Preise!
„Der HafenCity-Weihnachtsmarkt schenkt Besucherinnen und Besuchern des Überseeboulevards Extra-Festtage“, heißt es in einer Mitteilung. Denn zum ersten Mal bleibt der Markt bis zum 4. Januar geöffnet. Der Weihnachtsmarkt lockt seine Besucher mit vielen Angeboten, darunter eine beheizte Glühwein-Lounge, eine Eisstockbahn und ein Wintergolf-Parcours mit 13 individuell gestalteten Bahnen.
Weihnachtsmarkt senkt Preise für Familien
Ein besonderes Highlight für Familien: Während der Weihnachtsferien werden die Preise gesenkt. Ab dem 17. Dezember kostet die Eisstockbahn nur noch die Hälfte – statt 49 Euro zahlen Familien für 60 Minuten Eisstockschießen nur 25 Euro. Das Angebot lädt Groß und Klein zu sportlichen Momenten zwischen den Jahren ein – ideal für alle, die sich nach dem Festessen etwas bewegen möchten.
Das könnte Sie auch interessieren: Halbzeit auf Weihnachtsmärkten: „Die Leute kommen auch bei 12 Grad und Dauerregen“
Und wenn nach dem Spiel der Magen wieder knurrt: Zahlreiche Gastronomiestände sorgen für reichlich Auswahl. Mit seinen vielseitigen Angeboten, funkelnden Lichtern und gemütlichem Ambiente lädt der Weihnachtsmarkt täglich von 12 bis 20:30 Uhr zu einem „stimmungsvollen Ausklang der Feiertage“ ein. (kl)
Öffnungszeiten Winter-Minigolf und Eisstockschießen:
Montag bis Freitag: 15 – 18 Uhr
Samstag und Sonntag: 12 – 20 Uhr
Eintrittspreise Eisstockschießen:
Familien/Private Gruppen:
- 25 Euro pro halbe Stunde
- 49 Euro pro Stunde
- ab dem 17. Dezember: 25 Euro pro Stunde
Eintrittspreise Wintergolf:
- Kinder und Jugendliche: 2 Euro
- Erwachsene: 5 Euro
- Family Ticket: 10 Euro (inkl. Kinder)
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.