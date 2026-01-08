Zentrale S-Bahnstrecke an zwei Wochenenden komplett gesperrt

Wichtige Verbindung dicht: An zwei Januar-Wochenenden fahren zwischen Sternschanze und Altona keine S-Bahnen. Fahrgäste müssen auf Busse ausweichen.

Die S-Bahn Hamburg sperrt an zwei Wochenenden im Januar den Abschnitt zwischen Sternschanze und Altona vollständig. Betroffen sind Samstag, 10. Januar, 1 Uhr, bis Montag, 12. Januar, Betriebsbeginn, sowie Samstag, 17. Januar, 1 Uhr, bis Montag, 19. Januar, Betriebsbeginn.

SEV wegen Bauarbeiten – Fahrgäste müssen längere Fahrtzeiten einplanen

Auf den Linien S2 und S5 fahren in diesem Zeitraum Busse statt Bahnen. Die S7 verkehrt zwischen Sternschanze und Aumühle als S2, die S5 wird über den Jungfernstieg umgeleitet. Regional- und Fernverkehr sind nicht betroffen.

Grund für die Sperrung sind gebündelte Bauarbeiten an den Eisenbahnbrücken Schanzenstraße und Holstenstraße, darunter Arbeiten an der Technik sowie Vermessungen und Rückbau von Gleisen, so eine Bahnsprecherin. Fahrgäste sollten mehr Zeit einplanen. (mp)