Zeitreise mit Kultfaktor: Amm 22. März startet „Zurück in die Zukunft – Das Musical“

Ein echter 80er-Kultklassiker landet auf der Hamburger Musicalbühne: „Zurück in die Zukunft – Das Musical“ bringt die bekannte SciFi-Komödie mit viel Musik, Tempo und Bühnenenergie ins Stage Operettenhaus. Am Dienstag gab es erste Eindrücke aus der offenen Probe.

Eine Zeitmaschine, ein Kultfilm und jede Menge Retro-Feeling: Mit „Zurück in die Zukunft – Das Musical“ kommt eine der bekanntesten Filmgeschichten als große Bühnenproduktion nach Hamburg. Bei einer offenen Probe wurden erste Bilder der Show präsentiert, die bereits erahnen lassen, wie rasant, humorvoll und effektreich die Inszenierung werden soll.

„Zurück in die Zukunft“: So wird das Musical in Hamburg

Das Musical basiert auf dem gleichnamigen Filmhit und erzählt die Geschichte des exzentrischen Erfinders Doc Brown und des Schülers Marty McFly. Durch eine Reihe von Missgeschicken reist Marty mit einer aus einem Auto gebauten Zeitmaschine ins Jahr 1955. Dort gerät er mitten in das Schulleben seiner Eltern – und bringt durch sein Eingreifen die Vergangenheit durcheinander. Die Folge: Plötzlich steht sogar seine eigene Existenz auf dem Spiel.

/ Florian Quandt Authentische Kostüme und hochwertige Requisiten: Bei „Zurück in die Zukunft – Das Musical“ laufen die letzten Proben.

Bilder aus der offenen Probe am Dienstag zeigen Teile der detailreichen Kulissen mit aufwendigen Kostümen, viel Humor und einen dynamischen Cast. Das Musical aus dem Londoner Westend verspricht viel Lichtdesign und eine dynamische Showästhetik. Bereits jetzt zeigt es sich auf veröffentlichten Videos von seiner blitzenden und glitzernden Seite.

/ Florian Quandt Natürlich fehlt auch der kultige Soundtrack des Originals nicht: Die komplette Playlist lässt sich online anhören.

Musik, Choreografie und Tempo orientieren sich sichtbar an der kultigen Energie des Kino-Urgesteins. Ein besonderes Highlight für Film-Fans: Marty und Doc Brown werden auf der Bühne in einen echten DeLorean-Sportwagen steigen, wie ein Video auf der Website verrät. Das Kultauto ist nicht nur Dekoration, sondern fährt über die Bühne und kann von allen Seiten bestaunt werden.

Dann startet das Musical „Zurück in die Zukunft“ in Hamburg

Hinter dem Musical steht ein prominenter Name: Hollywood-Legende Bob Gale, Drehbuchautor und Schöpfer des Originalfilms, ist wieder dabei. Er war an der Musicaladaption beteiligt und nahm auch Einfluss auf das Casting. In den Hauptrollen stehen Raphael Groß, bekannt aus dem Stage-Musical „& Julia“, als „Marty McFly“ und „Hamilton“-Star Jan Kersjes als „Doc Brown“ auf der Bühne. Außerdem mit dabei sind Sandra Leitner („ Ku’damm 56 – Das Musical “) als „Lorraine Baines“ sowie Florian Sigmund („Heiße Ecke“) als Schul-Fiesling „Biff Tannen“.

Die SciFi-Komödie feiert am 22. März 2026 im Stage Operettenhaus in Hamburg Premiere. Die rund zweieinhalbstündigen Vorstellungen kosten zwischen 59,99 Euro und 123,29 Euro – letztere für Plätze in der sogenannten „McFly-Zone“. Ein festes Enddatum gibt es derzeit nicht.