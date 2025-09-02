mopo plus logo
Kommt hier eine Oper hin? Klaus-Michael Kühne will der Stadt ein zweites Opernhaus am Rand der HafenCity „schenken“.

Kommt hier eine Oper hin? Klaus-Michael Kühne will der Stadt ein zweites Opernhaus am Rand der HafenCity „schenken“. Foto: Kollage: Mopo picture alliance/Markus Scholz/dpa/Christian Charisius

  • HafenCity

paidKühnes „Geschenk“ an Hamburg: So geht es mit der neuen Oper weiter

Umstrittenes Geschenk: Hamburg soll eine neue Oper in der HafenCity bekommen – eine Schenkung von Milliardär Klaus-Michael Kühne. Aktuell läuft ein Architektenwettbewerb unter fünf ausgewählten Büros. Das letzte Wort hat am Ende die Kühne-Stiftung. Jetzt gab der Hamburger Senat bekannt, welche Millionen-Kosten die Stadt tragen muss, wie es mit der existierenden Oper weitergeht – und wann die neue fertig sein soll.


