Umstrittenes Geschenk: Hamburg soll eine neue Oper in der HafenCity bekommen – eine Schenkung von Milliardär Klaus-Michael Kühne. Aktuell läuft ein Architektenwettbewerb unter fünf ausgewählten Büros. Das letzte Wort hat am Ende die Kühne-Stiftung. Jetzt gab der Hamburger Senat bekannt, welche Millionen-Kosten die Stadt tragen muss, wie es mit der existierenden Oper weitergeht – und wann die neue fertig sein soll.





