Mehr als 40 Jahre nach ihrem Tod erinnert Hamburg dauerhaft an die Schriftstellerin und Aktivistin Semra Ertan. Ein Platz auf St. Pauli trägt künftig ihren Namen.

Die Stadt Hamburg benennt einen Platz auf St. Pauli nach der Schriftstellerin und politischen Aktivistin Semra Ertan. Der Platz zwischen Detlev-Bremer-Straße, Clemens-Schultz-Straße und Annenstraße wird künftig „Semra-Ertan-Platz“ heißen. Das hat die Senatskommission für die Benennung von Verkehrsflächen auf Vorschlag der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte beschlossen.

„Semra Ertan hat mit ihren Gedichten und politischen Texten ihre Stimme für all jene erhoben, die in unserer Gesellschaft oft nicht gehört wurden. Ihr Werk ist bis heute wichtig und ein beeindruckendes Zeugnis politischer Haltung, poetischer Kraft und gesellschaftlicher Verantwortung“, sagt Dr. Carsten Brosda (SPD), Hamburgs Senator für Kultur und Medien.

Das könnte Sie auch interessieren: Vermummte gehen auf Männer in Deutschlandtrikots los: Video zeigt den Angriff

Semra Ertan hatte sich am 26. Mai 1982 in der Nähe des heutigen Platzes aus Protest gegen zunehmende Ausländerfeindlichkeit selbst das Leben genommen. Ihr Tod löste bundesweit Bestürzung aus und machte auf die Diskriminierung von Migrantinnen und Migranten aufmerksam. Der neue Platz soll dauerhaft an ihr Leben und ihr Engagement gegen Rassismus erinnern. (rei)