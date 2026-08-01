Der Hamburger CSD zieht nach dem islamistischen Anschlag in Berlin unter verschärfter Aufmerksamkeit durch die Stadt. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Es ist der erste große CSD nach dem islamistischen Anschlag in Berlin: Am Samstag sollen wieder um die 250.000 Menschen an der Demonstration in Hamburg teilnehmen. „Jetzt erst recht“, sagen die Veranstalter, „für eine Zukunft ohne Angst.“ Die MOPO ist live dabei!