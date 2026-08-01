Hamburg

Zehntausende säumen die Straßen! Der Hamburger CSD im Liveticker

Zoe Clausen Polizeireporterin
Tausende Menschen beim Christopher Street Day in Hamburg, ein Konvoi fährt durch die volle Straße.
Zehntausende Menschen begleiten den Christopher Street Day in Hamburg.

Der Hamburger CSD zieht nach dem islamistischen Anschlag in Berlin unter verschärfter Aufmerksamkeit durch die Stadt. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Es ist der erste große CSD nach dem islamistischen Anschlag in Berlin: Am Samstag sollen wieder um die 250.000 Menschen an der Demonstration in Hamburg teilnehmen. „Jetzt erst recht“, sagen die Veranstalter, „für eine Zukunft ohne Angst.“ Die MOPO ist live dabei!

Hamburg live
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