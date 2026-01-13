Zehn Tage nach Rohrbruch: Erster Erfolg an der Kollaustraße

Seit heute Nachmittag rollt der Verkehr auf der Kollaustraße (B447) in Niendorf wieder – zumindest eingeschränkt: Auf Höhe Papenreye ist die Straße nun in beide Richtungen wieder befahrbar, pro Richtung gibt es jeweils eine provisorische Spur. Das Winterwetter hatte die Arbeiten verzögert.

Hintergrund ist ein Wasserrohrbruch am 3. Januar, der die Fahrbahn unterspült hatte. Mehrere Haushalte in unmittelbarer Umgebung standen ohne Wasser da. Aus Sicherheitsgründen wurde die Kollaustraße daraufhin zunächst komplett gesperrt. Die kurzzeitig unterbrochene Trinkwasserversorgung für die Häuser Papenreye 1 bis 33 konnte noch am selben Nachmittag wiederhergestellt werden.

Die eigentlichen Reparaturarbeiten ziehen sich allerdings hin: Im Boden liegen zahlreiche Ver- und Entsorgungsleitungen, weshalb besonders vorsichtig gearbeitet werden muss. Aktuell wird die kaputte Trinkwasserleitung freigelegt, erst danach kann sie repariert werden. Wie lange das dauert, ist weiter offen – Hamburg Wasser kann nach eigenen Angaben derzeit keine verlässliche Prognose abgeben.

Rohrbruch auf Kollaustraße: Eine Spur pro Richtung frei

Damit auch Lkw und Busse die Baustelle passieren können, musste mehr Platz eingeplant werden. In Abstimmung mit der Polizei sei deshalb aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes jeweils nur eine Spur pro Richtung freigegeben worden.

Wichtig für Autofahrer: Stadtauswärts ist das Rechtsabbiegen von der Kollaustraße in die Papenreye weiterhin möglich. Hamburg Wasser kündigte an, bei neuen Erkenntnissen die Öffentlichkeit erneut zu informieren.