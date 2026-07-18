Ausgerechnet zu Beginn der Sommerferien in Hamburg wurde ein beliebter Badesee über eine Woche lang gesperrt. Der Grund: Blaualgen. Nun gibt es gute Nachrichten.

Der Boberger See war aufgrund einer hohen Blaualgen-Konzentrationn mehrere Tage lang gesperrt. (Archivbild) Florian Quandt

Nach tagelanger Sperrung kann im Boberger Badesee wieder geschwommen werden. Am 7. Juli hatte das Bezirksamt den Badebetrieb in dem See gestoppt, nachdem eine sehr hohe Konzentration von Blaualgen in dem Gewässer festgestellt wurde.

Mehr als eine Woche später wurde aber nur mehr eine Konzentration von 0,8 μg/l festgestellt. Das liegt deutlich unterhalb der ersten Warnstufe des Umweltbundesamtes, welche ab 12 μg/l ausgerufen wird. „Der Badesee kann wieder uneingeschränkt genutzt werden“, teilte das Bezirksamt daher mit. Die Badeverbotsschilder wurden bereits entfernt. Die Wasserqualität im Boberger See werde weiterhin regelmäßig kontrolliert.

Boberger See war zehn Tage lang wegen Blaulagen gesperrt

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Blaualgen (Cyanobakterien) können bei Massenentwicklung giftige Stoffe bilden. Diese können für badende Menschen gesundheitsschädlich sein – insbesondere, wenn Wasser geschluckt wird. Dann können die Algen zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Hautreizungen führen.

Zwar bleibt es am Wochenende trocken – richtiges Badewetter wartet aber trotzdem nicht auf den Norden. Wolken hängen am Samstag über Hamburg, dazu herrschen Höchsttemperaturen zwischen 19 und 22 Grad. Nach einer regnerischen Nacht wird es auch am Sonntag bewölkt und nass bei höchstens 20 Grad. (mwi)