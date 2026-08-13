Hamburg
Zehn (nicht ganz ernst gemeinte) Ideen: So könnte die neue Sternbrücke bald aussehen
Der Anblick der neuen Sternbrücke in Altona ist umstritten. Deshalb hier ein paar Vorschläge, wie das von vielen als Monsterbrücke bezeichnete Bauwerk „schöner“ gestaltet werden könnte.
Ende Juli wurde die neue Sternbrücke auf der Kreuzung von Max-Brauer-Allee und Stresemannstraße eingesetzt. Die fast 4000 Tonnen schwere Stahlkonstruktion ist damit zwar an ihrem Platz – schön finden sie aber längst nicht alle. Vor allem die große graue Fläche und die wuchtige Konstruktion sorgen für Kritik. Nun gibt es erste Ideen, wie die neue Brücke freundlicher, bunter oder sogar grüner aussehen könnte.
Denn Deutsche Bahn, Bezirksamt Altona und die zuständige Behörde haben bestätigt, dass sie grundsätzlich offen für eine Gestaltung mit Graffiti, Begrünung oder einem Farbanstrich sind. Das hat die Fantasie angeregt: In den sozialen Medien, bei Radiosendern und auch bei der MOPO kursieren bereits erste (nicht immer so ganz ernst gemeinte) Vorschläge und Entwürfe für einen neuen Look der Sternbrücke. Wir zeigen zehn Ideen:
1 – Die Graffiti-Sternbrücke
Auf Social Media kursieren bereits einige KI-generierte Fotos und Videos der neuen Sternbrücke im Graffiti-Look. Das KI-generierte Reel auf Instagram von Creator Patrick Vogel, in dem er die Sternbrücke eigenhändig neu gestaltet, ist ein Beispiel für die Graffiti-Optionen. So sieht seine Version aus:
2 – Die St. Pauli-Sternbrücke
Radio Hamburg stellt auf Instagram die Fußball-Sternbrücken vor: Zunächst im braun, rot, weißen Anstrich für alle FC St. Pauli-Fans.
3 – Die HSV-Sternbrücke
RadioHamburg hat natürlich die Sternbrücke auch im blau-weißen HSV-Design aus Instagram präsentiert.
4 – Die bepflanzte Sternbrücke
Klimafreundlich und so, wie es sich MOPO-Printchef Frank Wieding vorgestellt hat.
5 – Die neue alte Sternbrücke
Für alle die, die den Anblick der vorherigen Sternbrücke schon vermissen. So merkt man fast nicht, dass die Brücke ausgetauscht wurde.
6 – Die MOPO-Sternbrücke
Um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben und die spannendsten Nachrichten der Stadt mitzuverfolgen, schlägt die MOPO die sogenannte MOPO-Sternbrücke mit Liveticker vor.
7 – Die Monsterbrücken-Sternbrücke
Die neue Konstruktion wurde aufgrund ihrer Größe von Kritikern und Kritikerinnen oft als „Monsterbrücke” bezeichnet. Deshalb würde sich eine Gestaltung dieser Art besonders gut anbieten:
8 – Die Stern-Sternbrücke
Nicht-Hamburger und Nicht-Hamburgerinnen stellen sich unsere Sternbrücke wahrscheinlich immer so vor:
9 – Die Franzbrötchen-Sternbrücke
Auf den ersten Blick könnte man zwar an ein Tigerfell denken, aber in Hamburg nennt man das „Franzbrötchen-Stil”.
10 – Die Sternmücke
Die neue Sternbrücke ist ein Plagegeist? Dann auch bitte den passenden Namen und die passenden Motive dazu.
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