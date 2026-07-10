Lange wurde geplant, immer wieder verzögerte sich der Bau – nun steht sie: Die neue Brücke über dem Schleusengraben in Bergedorf ist eröffnet. Der Bau entwickelte sich zum Millionenprojekt.

Rund 50 Meter lang ist die neue Stahlbrücke, die künftig Fußgängern und Radfahrern den direkten Weg von der Straße Am Schilfpark im Osten zum Quartier Weidenbaumsufer im Westen ermöglicht.

Das Projekt hatte dabei einen langen Anlauf. Erste Mittel für den Brückenbau wurden bereits 2014 bereitgestellt. In den folgenden Jahren kam es jedoch immer wieder zu Verzögerungen. Erst im November vergangenen Jahres wurde die Stahlkonstruktion schließlich eingehoben.

Senatorin Pein: Neue Brücke wichtig für Entwicklung des Stadtteils

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„Ich weiß, dass viele hier länger als geplant und als wir uns alle gewünscht hätten auf diesen Tag gewartet haben. Umso mehr freue ich mich, dass wir die Brücke heute endlich eröffnen können“, erklärt Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann (SPD) am Tag der Einweihung.

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Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) betonte die Bedeutung der Brücke für den Stadtteil: „Die neue Brücke am Schleusengraben ist ein bedeutender Schritt für die Entwicklung lebendiger und gut vernetzter Quartiere in Bergedorf. Sie schafft nicht nur eine direkte Verbindung für Fußgängerinnen, Fußgänger und Radfahrende, sondern stärkt auch das Miteinander in einem wachsenden Stadtteil, in dem Wohnen, Arbeiten und Forschen eng zusammenrücken.“

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Brückenbau hat rund 3,6 Millionen Euro gekostet

Die neue Brücke verbindet die beiden Neubaugebiete rechts und links des 600 Jahre alten Kanals und ist als Herzstück des Quartiers an das neue Wegenetz am Schleusengraben eingebunden, wie das Bezirksamt mitteilt. Unweit der Brücke befindet sich der Forschungs- und Innovationspark.

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Rund 3,6 Millionen Euro soll das Bauprojekt nach Angaben des Bezirksamts gekostet haben. Finanziert wurde die Brücke aus Mitteln des Finanzierungsprogramms Wohnungsbauentwicklung der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. „Gerade solche Projekte sind entscheidend, um neue Wohngebiete attraktiv und lebenswert zu gestalten und den Menschen vor Ort kurze Wege und hohe Aufenthaltsqualität zu bieten“, sagt Pein über die Investition.