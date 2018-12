Zehn Jahre auf der Straße: Die rührende Geschichte zweier Obdachloser

Rosi Behnken (65) lebte sechs Jahre auf der Straße, Alex Alfred Bösebub (56) zehn. Ihre Kreativität rettete die beiden oft über den Tag. Zwei Hamburger Vereine haben jetzt Fotos von Rosi und Gedichte von Alex in einem Band zusammengefasst. Das Buch, das beim letzten N Klub in der St. Pauli Kirche offiziell vorgestellt wurde, erzählt die rührende Geschichte zweier Menschen, die nicht aufgegeben haben.

„Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll“, sagt der Obdachlose in die Kamera, hat Tränen in den Augen. Fünf Jahre ist das her, damals lebte Alex noch auf der Straße. Die Sequenz stammt aus einer TV-Dokumentation, die Nikolas Migut (41) für den NDR gedreht hat. Jahre später machten sich Nikolas und seine Frau Milena Migut (34) auf die Suche nach Alex, fanden ihn in Neumünster.

So sieht Alex heute aus. Er schrieb die Gedichte des „Strassenbuchs“. HFR Foto:

Schon der erste Blick in Alex’ Sozialwohnung beeindruckte das Paar: Die Wände waren mit seinen Gedichten tapeziert. „Das sah wie eine Hollywood-Szenerie aus“, sagt Milena. Etwa zeitgleich wird die Hamburgerin Rosi auf Zettel aufmerksam, die das Paar ausgehängt hat, um nach Alex zu suchen. Sie geht zu einer Weihnachtsveranstaltung des Vereins „Strassenblues e.V.“, mit dem die Miguts obdachlosen Menschen helfen, ihnen etwas Hoffnung geben wollen.

Rosi Behnken (65) steuerte die Fotos bei. HFR Foto:

Rosi war vor ihrer Obdachlosigkeit mit einem Unternehmer verheiratet. Firma und Ehe gingen in die Brüche, dann nahm sich der Sohn 2002 das Leben, aus Liebeskummer. Rosi stürzte ab, landete auf der Straße. Solche schweren Schicksale sind oft verantwortlich dafür, dass Menschen ihr Obdach verlieren. Eine Bekannte empfiehlt der verzweifelten Mutter und Ex-Frau: Geh raus und fotografiere, werde kreativ! Heute sagt sie: „Ohne meine Kamera hätte ich nicht überlebt.“

Das Cover des „Strassenbuchs“, herausgegeben vom „Strassenblues e. V.“ und „Mensch Hamburg e. V.“ hfr Foto:

Gemeinsam mit dem Verein „Mensch Hamburg e.V.“ kommen Milena und Nikolas Migut auf die Idee, die Gedichte von Alex und die Fotos von Rosi zu verknüpfen. So entstand das „Strassenbuch“. Was es vor allem sein soll: „Ein Zeichen, dass Obdachlose Menschen bleiben und kreativ sind“, so Milena.

Eine Beispielseite aus dem „Strassenbuch“: Links eine Fotografie von Rosi, rechts eines von Alex' Gedichten. hfr Foto:

Was auffällt: Trotz der langen Obdachlosigkeit steht selten die Verzweiflung im Vordergrund. Beide Künstler versprühen in ihren Werken immer Hoffnung, Zuversicht. „So wie wir heute in der Erstzeit leben, wird es bald eine Zweitzeit geben“, heißt es in einem Gedicht. „Wo der Mensch sich dem Menschen nähern muss.“ Daneben stehen die Fotografien von Rosi, die noch einen Appell an die Leser parat hat: „Lasst die Menschen draußen nicht im Stich!“

Links unter der Alstertanne steht: „Es weihnachtet sehr an der Alster. Nicht für uns, nicht für Obdachlose.“ hfr Foto:

Und Nikolas fasst zusammen: „Wir hoffen, dass das Buch den Menschen draußen Mut gibt, nicht aufzugeben.“ Wie Rosi und Alex.

- Infos: strassenblues.de