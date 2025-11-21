ZDF-Silvesterparty in der HafenCity: Neue Infos – diese bekannten Bands treten auf

In anderthalb Monaten feiert das ZDF erstmals in Hamburg Silvester statt in Berlin. 12.000 Gäste werden erwartet, ein Feuerwerk über der Elbe und hochrangige Musik-Acts sind geplant. Nun verrät der Veranstalter mehr über das Line-up der Show.

Unter dem Titel „Silvester in Concert“ steigt die große Neujahrsparty. Die Moderatoren Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel führen durch den Abend und erhalten dabei Unterstützung von zahlreichen musikalischen Acts.

ZDF-Silvesterparty: Diese Musik-Acts sind dabei

Bereits vorab wurde bekannt, dass Johannes Oerding, Das Bo, Ayliva, die Rapperin Zah1de, die Rockband Wanda und die britische Boygroup Blue auf der schwimmenden Bühne vor dem Chicagokai im Überseequartier auftreten werden.

Dieses Line-up wird durch die Pop-Band ATC (A Touch of Class) ergänzt, wie der Veranstalter am Freitag mitteilte. Die schwedische Popgruppe Ace of Base und Sängerin T-Seven, die als Gruppenmitglied von Mr. President bekannt wurde, sind ebenfalls dabei und sorgen für eine Zeitreise zurück in die 1990er-Jahre. Auch der Sänger Oimara und der Chor We Are The Voice werden bei der Silvesterparty auftreten.

Der Eintritt für die Show ist nur mit Ticket möglich. Frühbucher-Tickets sind bereits ausverkauft, der Normalpreis für die Karten liegt bei 49 Euro. Außerdem gibt es Sozialtickets. Vor Ort soll die Besucher Festival-Atmosphäre mit mehreren Aufenthaltsbereichen und einem zum großen Teil vegetarisch-veganen Gastroangebot erwarten. (mp)