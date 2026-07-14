Tennisballgroße Hagelkörner haben am Montag zahlreiche Autos in und um Hamburg beschädigt. Viele Betroffene fragen sich jetzt: Wer übernimmt die Kosten – und was muss ich jetzt tun?

Ein Schock für jeden Autobesitzer: Das Unwetter am Montagabend im Norden hat viele Menschen hart getroffen. Diverse Pkw wurden von riesigen Hagelkörnern zerstört. Die große Frage ist daher nun: Wer kommt für die Hagelschäden auf?



Nach einem Hagelschaden am Auto gibt es zunächst eine gute Nachricht: In den allermeisten Fällen zahlt die Teilkaskoversicherung. Hagelschäden sind sowohl über die Teilkasko als auch über die Vollkasko abgesichert. Wer allerdings nur eine Kfz-Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, bleibt auf den Kosten sitzen.

Was übernimmt die Versicherung?

Die Teilkasko kommt in der Regel für Dellen im Blech, beschädigte Scheiben, Spiegel oder andere unmittelbar durch den Hagel verursachte Schäden auf. Wurde eine Selbstbeteiligung vereinbart, muss diese allerdings selbst getragen werden. Den Rest der Reparaturkosten übernimmt die Versicherung.

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Muss ich Angst vor einer Rückstufung haben?

Nein. Anders als bei einem selbst verschuldeten Unfall wird der Schadenfreiheitsrabatt durch einen Hagelschaden nicht belastet. Der Schaden läuft über die Teilkasko – eine Rückstufung gibt es deshalb nicht.

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Was sollten Betroffene jetzt tun?

Am besten alle Schäden möglichst zeitnah fotografieren – am besten aus mehreren Perspektiven. Dann den Hagelschaden schnell der Versicherung melden, telefonisch oder online. Wichtig ist es, das Auto nicht vorschnell reparieren zu lassen, sondern zunächst die Freigabe oder Begutachtung durch den Versicherer abzuwarten. (rei)