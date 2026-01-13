Die Hamburger hängen an ihrem Auto. Zwar steigen sie inzwischen häufiger aufs Fahrrad und freuen sich über neue Velorouten – doch heißt das wirklich, dass sie ihrem geliebten Pkw den Rücken kehren? Tatsächlich sind seit Beginn der Corona-Pandemie weniger Autos auf Hamburgs Straßen unterwegs. Der MOPO liegen neue Daten vor, die zeigen, wie sich der Verkehr auf Hamburgs Straßen tatsächlich verändert.