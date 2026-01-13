Zahlen zeigen: Auf Hamburgs Straßen bahnt sich ein historischer Wandel an
Die Hamburger hängen an ihrem Auto. Zwar steigen sie inzwischen häufiger aufs Fahrrad und freuen sich über neue Velorouten – doch heißt das wirklich, dass sie ihrem geliebten Pkw den Rücken kehren? Tatsächlich sind seit Beginn der Corona-Pandemie weniger Autos auf Hamburgs Straßen unterwegs. Der MOPO liegen neue Daten vor, die zeigen, wie sich der Verkehr auf Hamburgs Straßen tatsächlich verändert.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.