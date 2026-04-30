Zahl der Arbeitslosen in Hamburg gestiegen – im Norden sieht es besser aus

Während in Hamburg mehr Menschen ohne Job sind, entspannt sich die Lage im Norden leicht – die Frühjahrsbelebung zeigt dort Wirkung.

In Hamburg ist die Zahl der Arbeitslosen im April leicht gestiegen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren zuletzt 95.831 Menschen ohne Job – das sind 384 mehr als im März. Die Arbeitslosenquote blieb jedoch unverändert bei 8,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 8,4 Prozent.

Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein gesunken

Damit entwickelt sich der Arbeitsmarkt in der Hansestadt schwächer als im Umland. In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Arbeitslosen im gleichen Zeitraum um rund 1900 auf etwa 96.500 gesunken. Die Quote fiel dort leicht auf 5,9 Prozent und liegt damit wieder auf dem Niveau des Vorjahres.

Ein Grund für die unterschiedliche Entwicklung: Im Norden greift derzeit die sogenannte Frühjahrsbelebung. Mit dem Ende des Winters entstehen vor allem in Branchen wie Bau, Gastronomie und Landwirtschaft wieder mehr Jobs. „In Schleswig-Holstein sorgt die anhaltende Frühjahrsbelebung für eine spürbare Entlastung am Arbeitsmarkt“, erklärte der Chef der Regionaldirektion Nord, Markus Biercher.

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Insgesamt bleibt die Lage am Arbeitsmarkt jedoch angespannt. Experten rechnen bundesweit nur mit einer schwachen Erholung. Neben der konjunkturellen Schwäche belasten auch internationale Krisen und steigende Energiepreise die Entwicklung. (dpa)