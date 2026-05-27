Zahl der Abtreibungen in Hamburg steigt an

Der Großteil der Schwangerschaftsabbrüche in Hamburg erfolgte 2025 nach Beratungsregelung. Insgesamt stieg die Zahl leicht.

In Hamburg ist die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Insgesamt habe es 4240 Fälle und damit 80 Eingriffe mehr als 2024 gegeben, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Die Zunahme beträgt damit 1,9 Prozent. Ein Trend der bereits 2023 zu beobachten war.

Die Zahl der Geburten ist hingegen leicht gesunken

Der größte Teil der Eingriffe erfolgte nach Maßgabe der Beratungsregelung (97,1 Prozent). Die übrigen 2,9 Prozent wurden den Angaben zufolge aufgrund einer medizinischen Indikation durchgeführt.

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Laut der Hamburger Sozialbehörde gab es 2025 21.867 Geburten in Hamburger Krankenhäusern und Geburtshäusern. Bei fast einem Viertel der Geburten stammte die Mutter aus dem Hamburger Umland. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Geburten insgesamt etwas gesunken. 2024 wurden noch 22.295 Kinder in Hamburg auf die Welt gebracht. (dpa/fima)