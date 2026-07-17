Es ist soweit – die Kreuzung unter der Sternbrücke ist seit Freitag gesperrt. Was Autofahrer und Nutzer von Bus und Bahn jetzt wissen müssen

Die Sperrung der Stresemannstraße beginnt schon bei der Kreuzung Holstenstraße/Alsenstraße. Florian Quandt

Nun ist es soweit – die Sternbrücke in Altona wird eingebaut. Für den Transport und den Einhub ist die Kreuzung Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee seit Freitag gesperrt. Die Sperrung soll mindestens bis zum 2. September bestehen. Für Autofahrer und Bahnnutzer gibt es nun Einschränkungen.

Um Schleichverkehr in den anliegenden Wohngebieten zu vermeiden, wurden Einbahnstraßen unter anderem in der Oelkersallee und der Eifflerstraße eingerichtet. An der Kreuzung Eimsbütteler Chaussee/Waterloostraße sind außerdem Schranken mit Kennzeichen- und Höhenerkennung im Einsatz.

Kreuzung unter Sternbrücke gesperrt: Ausweichroute für die Stresemannstraße

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Die Verkehrsbehörde empfiehlt folgende Ausweichstrecken: Wer aus St. Pauli kommend in Richtung Stresemannstraße fahren will, sollte über die Simon-von-Utrecht-Straße oder die Reeperbahn und dann über die Holstenstraße ausweichen.

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Kommt man aus der anderen Richtung, also aus Altona oder Bahrenfeld, wird empfohlen, ebenfalls über Holstenstraße und Reeperbahn auszuweichen. Wer in Richtung Schlump oder Innenstadt möchte, könnte die Strecke Doormansweg – Alsenstraße – Fruchtallee – Schäferskampsallee – Schröderstiftstraße – Edmund-Siemers-Allee wählen.

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Alternativstrecke zur Max-Brauer-Allee

Auch für die Max-Brauer-Allee gibt es Ausweichrouten. Kommt man vom Altonaer Bahnhof, wird empfohlen, über Elbchaussee – Palmaille – Sankt Pauli Hafenstraße in die Innenstadt zu fahren. Will man Richtung Schlump, ist die beste Strecke über Holstenstraße – Doormansweg – Alsenstraße – Fruchtallee – Schäferskampsallee.

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Plant man eine Fahrt vom Schlump in Richtung Altona, funktioniert dies über die zuvor genannte Eimsbüttel-Umleitung in umgekehrter Richtung. Altona ist aus der Innenstadt am besten über Sankt Pauli Hafenstraße – Palmaille – Elbchaussee erreichbar.

Bus, Bahn und Zug

Die Buslinien 3, X3 und 15 werden umgeleitet und fahren über Schulterblatt – Eimsbütteler Chaussee – Doormansweg. Die Ersatzhaltestellen befinden sich in der Alsenstraße, der Eimsbütteler Chaussee und am Schulterblatt.

Noch bis zum 30. August fahren die S-Bahnen nicht zwischen Sternschanze und Altona. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Die S2 fährt nicht durch den Citytunnel, sondern über Dammtor und endet an der Bahnhof Sternschanze. Die S5 fährt durch den Citytunnel bis Elbgaustraße.

Auch im Fern- und Regionalverkehr kommt es zu Einschränkungen. Einige Züge fallen aus oder fahren von anderen Bahnhöfen ab. Ab Samstag fährt nur ein ICE pro Stunde nach Berlin, Frankfurt und ins Ruhrgebiet. Züge nach München fahren alle zwei Stunden. Verbindungen nach Kiel starten nur in Pinneberg. (js)