Es ist wieder Zeit für den Sommerdom - dieses Jahr in der XXL-Version. Das sind die Neuheiten von 2026:

Der Sommerdom in Hamburg ist das größte Volksfest in Norddeutschland. Am 24. Juli geht es wieder los. (Archivbild) picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Der Sommerdom startet in diesem Jahr erstmals in der XXL-Version: Statt vier dauert Hamburgs größtes Volksfest gleich fünf Wochen. Das neue Konzept wird zunächst für zwei Jahre getestet. Eröffnet wird der Sommerdom am Freitag (24. Juli). Bis zum 30. August locken Fahrgeschäfte, Feuerwerke und neue Attraktionen auf das Heiligengeistfeld. Wir verlosen zehn pralle Gutscheinpakete!

Neu dabei ist in diesem Jahr der sogenannte „Hypnotizer“. Das Familienfahrgeschäft verspricht einen besonderen Hypnose-Effekt: Zuerst schwingt die Gondel hin und her, anschließend dreht sie sich um die eigene Achse. Als drittes und letztes Fahrprogramm werden die beiden Bewegungen kombiniert. Laut Betreiber soll das die Fahrgäste in einen regelrechten „Trance-Modus“ versetzen.

Ebenfalls wieder mit dabei sind Klassiker wie „Sky Fall“, „Airwolf“, „The Beast“, „Breakdance“, das Riesenrad und die größte transportable Achterbahn der Welt, der „Olympia Looping“. Ein besonderes Jubiläum feiert in diesem Jahr der Autoscooter, der in Deutschland 100 Jahre alt wird. Aus diesem Anlass wurde der „Stardust“-Autoscooter umfassend modernisiert und unter anderem mit einer Drift-Funktion ausgestattet.

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Feuerwerke, Highlights und Öffnungszeiten

XXL fällt in diesem Jahr auch das Feuerwerksprogramm aus: Statt wie bisher drei gibt es gleich vier Feuerwerke. Sie steigen am 24. Juli sowie am 7., 21. und 28. August jeweils um 22.30 Uhr.

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Zu den weiteren Höhepunkten gehört der Regenbogentag am 30. Juli. Er steht ganz im Zeichen von Vielfalt und Offenheit, um 19 Uhr beginnt dazu eine Parade. Außerdem finden am 13. August ab 14.30 Uhr bereits zum vierten Mal die Sommerspiele statt.

Wegen der zusätzlichen fünften Woche endet der Betrieb an den meisten Tagen eine halbe Stunde früher als bislang. Geöffnet ist der Sommerdom montags bis donnerstags von 15 bis 23 Uhr, freitags und samstags von 15 bis 24 Uhr sowie sonntags von 14 bis 23 Uhr.

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Und so können Sie gewinnen: Jedes Gutscheinpaket hat einen Wert von 200 Euro! Sie gelten nur für Fahrgeschäfte – nicht für die Essensstände. Ob Achterbahn, Riesenrad oder Kettenkarussell – mit den Gutscheinpaketen können Sie und Ihre Familie richtig sparen.

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Die Gewinner werden per E-Mail informiert.

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 30. Juli 2026, um 12 Uhr. Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Die AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert.