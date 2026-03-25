mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Schoko-Osterhasen stehen in einem Regal

Schoko-Osterhasen stehen in einem Verbrauchermarkt im Regal. Foto: picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildebrand

  • Bergedorf

Hamburger Supermarkt stoppt Osterhasen-Verkauf

kommentar icon
arrow down

Keine Osterhasen zu Ostern: Einem Hamburger Lebensmittelgeschäftsbetreiber sind die hohen Preise für die Schoko-Häschen Grund genug, die Reißleine zu ziehen.

„Das ist das erste Jahr ohne den Osterhasen“, sagt Tarik Sarikaya zur „Bild“-Zeitung. Der Betreiber des „nah&frisch“ in Bergedorf ist seit 26 Jahren im Geschäft – bislang gab es immer Osterhasen. In diesem Jahr ist ihm das Geschäft jedoch zu teuer – sowohl im Einkauf als auch im Verkauf.

8,99 Euro kostet in diesem Jahr der 200-Gramm-Goldhase von Lindt. Das ist Sarikaya zu viel. „Die verpflichtende Mindestbestellmenge für Osterartikel liegt bei 1000 Euro – die werde ich nicht los. Kunden schauen auf den Preis, schütteln den Kopf und stellen die Ware zurück. Am Ende bleibe ich auf 30 Prozent sitzen“, so der Hamburger.

Osterhase aus Schokolade teurer als Rinderfilet?

Auch auf X ist eine Diskussion über die Preise entbrannt. Ein Nutzer rechnete vor, dass ein Osterhase mittlerweile angeblich teurer sei als ein Rinderfilet beim Metzger.

Sarikaya ist mit den Preisen unzufrieden. Die Kakaopreise seien zwar in der Vergangenheit gestiegen, befänden sich seit März 2025 nach zwischenzeitlichen Preissprüngen jedoch wieder auf Normalniveau. Im Einkauf sei der Hase dennoch teuer geblieben. Deshalb gibt es bei Sarikaya in diesem Jahr keine Schokohasen – dafür aber nach eigener Aussage auch weniger meckernde Kunden. Nach seinen Angaben unterstützen viele Kunden diese Entscheidung.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test