Hamburger Supermarkt stoppt Osterhasen-Verkauf

Keine Osterhasen zu Ostern: Einem Hamburger Lebensmittelgeschäftsbetreiber sind die hohen Preise für die Schoko-Häschen Grund genug, die Reißleine zu ziehen.

„Das ist das erste Jahr ohne den Osterhasen“, sagt Tarik Sarikaya zur „Bild“-Zeitung. Der Betreiber des „nah&frisch“ in Bergedorf ist seit 26 Jahren im Geschäft – bislang gab es immer Osterhasen. In diesem Jahr ist ihm das Geschäft jedoch zu teuer – sowohl im Einkauf als auch im Verkauf.

8,99 Euro kostet in diesem Jahr der 200-Gramm-Goldhase von Lindt. Das ist Sarikaya zu viel. „Die verpflichtende Mindestbestellmenge für Osterartikel liegt bei 1000 Euro – die werde ich nicht los. Kunden schauen auf den Preis, schütteln den Kopf und stellen die Ware zurück. Am Ende bleibe ich auf 30 Prozent sitzen“, so der Hamburger.

Osterhase aus Schokolade teurer als Rinderfilet?

Auch auf X ist eine Diskussion über die Preise entbrannt. Ein Nutzer rechnete vor, dass ein Osterhase mittlerweile angeblich teurer sei als ein Rinderfilet beim Metzger.

Gerade beim Einkaufen am Schokoregal hängen geblieben. Bald ist ja Ostern und da darf der Schoko-Osterhase nicht fehlen. Der Klassiker ist ja der Lindt Goldhase, 50 Gramm, 3,29 Euro. Laut Preisschild: Kilopreis von 65,80 Euro.



Nur mal so zur Einordnung was das heißt. Rinderfilet… pic.twitter.com/9tRoXiLpuL — MünzenMeister (@MuenzenMeister) March 21, 2026

Sarikaya ist mit den Preisen unzufrieden. Die Kakaopreise seien zwar in der Vergangenheit gestiegen, befänden sich seit März 2025 nach zwischenzeitlichen Preissprüngen jedoch wieder auf Normalniveau. Im Einkauf sei der Hase dennoch teuer geblieben. Deshalb gibt es bei Sarikaya in diesem Jahr keine Schokohasen – dafür aber nach eigener Aussage auch weniger meckernde Kunden. Nach seinen Angaben unterstützen viele Kunden diese Entscheidung.