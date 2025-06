In keiner anderen Stadt in Deutschland leben so viele Iraner wie in Hamburg. Der israelische Angriff am 13. Juni hat die Community aufgewühlt: Für manche ist er ein längst überfälliger Schlag gegen ein brutales Regime. Andere verurteilen ihn aus Sorgen um die Bevölkerung. Einige schweigen – aus Angst, ins Visier der Handlanger des iranischen Regimes zu geraten. Die MOPO hat mit Iranerinnen und Iranern aus Hamburg gesprochen: Über ihre Wut, ihre Ängste und Hoffnungen.