Bei Rewe, Netto, Edeka: Bekannter Wursthersteller ruft erneut Salami zurück

Der Wurstproduzent Wiltmann ruft erneut seine Rinder-Salami zurück, die bundesweit verkauft wurde. Wie bereits Anfang August wurden in einer Probe Bakterien nachgewiesen, die zu schweren Darmproblemen führen können.

Die Franz Wiltmann GmbH & Co. KG ruft vorsorglich das Produkt „Rein Rind Salami 50g“ zurück. Betroffen ist die Charge L2521100010 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.10.2025, wie das Unternehmen mitteilte. Das Produkt wurde bundesweit bei Rewe, Netto, Edeka und Kaufland sowie in weiteren Supermärkten verkauft.

Grund für den Rückruf sind in Untersuchungen nachgewiesene Krankheitserreger. Der Hersteller warnt ausdrücklich vor dem Verzehr, da ein Gesundheitsrisiko nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Infektion äußert sich typischerweise innerhalb einer Woche mit Durchfall und Bauchkrämpfen. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. In seltenen Fällen kann es bei Kindern zu Komplikationen wie akutem Nierenversagen kommen.

Kundinnen und Kunden können die betroffene Salami im Handel zurückgeben. Der Kaufpreis werde erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. (mp)