Würge-Überfall auf Friedhof: Studentin (19): „Ich wollte nur mein Leben retten"

Öjendorf -

Der Angreifer kam von hinten, legte einer lesenden Studentin einen elastischen Fahrradexpander um den Hals, zog zu. Weil die junge Frau ihrem Angreifer einen Ellenbogen in den Bauch stieß, kam es nun zum Prozess vor dem Amtsgericht St. Georg: Am Ärmel ihrer Bluse fanden die Ermittler DNA eines vorbestraften Lackierers. Auf seiner Facebookseite gibt Markus G. sich betont fromm.

Anna G. (19), eine zierliche junge Frau mit glattem Haar, erzählt mit gefasster Stimme von dem Überfall auf dem Friedhof Öjendorf am Mittag des 20. April 2018, der ihr Leben so grundlegend veränderte. Die Studentin saß an einem See in dem parkähnlichen Friedhof, machte Fotos mit ihrem Handy, las ein Buch.



Markus G. (40): Seine DNA befand sich an der Kleidung der jungen Frau. Lamprecht Foto:

Schon zuvor hatte sie einen Mann mit einem Fahrrad bemerkt, der sie zu beobachten schien: „Ich trug meine Brille nicht, darum konnte ich sein Gesicht nicht erkennen."

Als sie hinter sich ein Geräusch bemerkte, habe sie sich umgedreht und einen Mann gesehen: „Er sagte 'Entschuldigung', dann warf er mich auf den Boden, legte den Fahrradexpander um meinen Hals, um mich zu würgen. Ich schrie, er hielt mir den Mund zu, das habe ich ausgenutzt und ihn in den Finger gebissen."

„Ein Mann wollte mich ermorden!"

Die junge Frau boxte den Mann, der auf ihrem Rücken lag, mit dem Ellenbogen: „Ich hatte nur ein Ziel: mein Leben zu retten." Schließlich konnte sie sich befreien, rannte zu einer Bushaltestelle, rief: „Ein Mann wollte mich ermorden!"



Noch heute leide sie unter der Gewalterfahrung: „Nach der Tat bin ich mit einem Messer durch meine Wohnung, ich hatte das Gefühl, es will mich jemand töten. Ich habe Flashbacks und Albträume, habe zwei Therapien gemacht und nehme Medikamente."

Der Angeklagte predigt in Spielhallen

Die DNA am Ärmel des Opfers führte die Polizei zu Markus G.: 40 Jahre alt, arbeitsloser Lackierer, zwei Kinder, seit seiner Jugend elf Mal straffällig.



Der großgewachsene Mann im Karohemd schweigt zu der Anklage, erklärt aber, dass er in Spielhallen „predigt", etwa gegen die unchristlichen Symbole auf den Automaten. Auf seinem Facebookprofil postet Markus G. jede Menge frommer Bilder und Texte.

Richterin und Schöffen verurteilen den Angeklagten wegen Nötigung und gefährlicher Körperverletzung zu 15 Monaten Haft ohne Bewährung. Dass der Angriff, wie zunächst angenommen, einen sexuellen Hintergrund hatte, sah das Gericht nicht als erwiesen an.