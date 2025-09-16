mopo plus logo
Der Kleingarten direkt am Goldbekkanal in Winterhude soll für die U5-Baustelle weichen.

Der Kleingarten direkt am Goldbekkanal in Winterhude soll für die U5-Baustelle und Wohnungsbau weichen. Foto: Marius Röer

  • Winterhude

paid„Würdeloses Schauspiel“: Zoff um Kleingärten – Politik blockt Bürgerentscheid

Bald soll die von den Kleingärtnern bezeichnete „grüne Kleinoase“ am Goldbekkanal einer riesigen Baustelle für die neue U-Bahn-Linie U5 weichen. Mit ihrer Initiative „Stand Up Winterhude“ wehren sie sich seit Jahren gegen die Planungen, wollen jetzt einen Bürgerentscheid voranbringen. Die Bezirkskoalition will sich zwar für die Interessen der Kleingärtner einsetzen, stimmte am Dienstagabend aber trotzdem gegen einen Bürgerentscheid. In der Opposition war von einem „würdelosen Schauspiel“ die Rede.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

