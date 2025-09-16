Bald soll die von den Kleingärtnern bezeichnete „grüne Kleinoase“ am Goldbekkanal einer riesigen Baustelle für die neue U-Bahn-Linie U5 weichen. Mit ihrer Initiative „Stand Up Winterhude“ wehren sie sich seit Jahren gegen die Planungen, wollen jetzt einen Bürgerentscheid voranbringen. Die Bezirkskoalition will sich zwar für die Interessen der Kleingärtner einsetzen, stimmte am Dienstagabend aber trotzdem gegen einen Bürgerentscheid. In der Opposition war von einem „würdelosen Schauspiel“ die Rede.





