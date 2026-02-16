„Würde ich genauso machen“: Senatorin irritiert mit Post zu Polizeieinsatz in Klinik

Mit drei Dutzend Streifenwagen musste die Polizei am Abend des 12. Februar die Asklepios Klinik Wandsbek sichern: Rund 40 Angehörige und Mitarbeiter eines gewaltsam getöteten Restaurantinhabers hätten versucht, zu dem Mann zu gelangen, während der im Schockraum noch um sein Leben kämpfte, so ein Kliniksprecher. Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal (Grüne) äußert nun – von ihrem privaten Instagram-Kanal aus – Verständnis für die Trauernden.

„Bitte die tumultartigen Szenen auch einordnen“, kommentiert Maryam Blumenthal unter dem Artikel auf dem Instakanal der MOPO: „Wie Menschen mit Tod, Trauer und Beileidsbekundungen umgehen, ist auch sehr stark kulturell geprägt. Es ist absolut nachvollziehbar, dass Menschen den Weg zu ihrem Liebsten suchen nach so einer schlimmen Tat. Würde ich selbst auch sofort genauso machen! Dass dabei kein Krankenhauspersonal oder der Betrieb behindert werden dürfen, sollte selbstverständlich sein.“

118 „Likes“ bekommt die Politikerin für den Post, aber auch einige Kritik. „Man muss sich schon ein bisschen anpassen, wenn man in ein anderes Land zieht“, schreibt einer, oder: „Nö, einfach nö. Jeder darf doch für sich entscheiden, ob er diese kulturelle Prägung akzeptiert. Mehrheitlich wird sie abgelehnt.“

Maryam Blumenthal: „Muss man empathisch einordnen“

Blumenthal, die iranische Wurzeln hat, kannte das Todesopfer, wie sie sagt, war oft in seinem Restaurant „Sepideh“ zu Gast und habe ihn immer als höflichen und fleißigen Wirt erlebt. Sie habe nicht als Senatorin geschrieben, betont Maryam Blumenthal im Gespräch mit der MOPO: „Ich habe mich als Mensch aus einer anderen Kultur zu Wort gemeldet, um für Verständnis dafür zu werben, dass Menschen unterschiedlich auf Trauer reagieren.“ In der iranischen Kultur sei es selbstverständlich, zu einem verletzten Angehörigen ins Krankenhaus zu eilen.

Maryam Blumenthal, Hamburger Wissenschaftssenatorin (Grüne) dpa | Rabea Gruber Maryam Blumenthal, Hamburger Wissenschaftssenatorin (Grüne)

Es ist das Wort „Tumult“, an dem die Politikerin sich in der Berichterstattung stört: „Tumult, das klingt nach einem wilden Haufen, es waren aber Angehörige und Mitarbeiter, die nach einer schrecklichen Nachricht unter Schock standen. Das muss man doch empathisch einordnen. Denen wurde gerade der Boden unter den Füßen weggezogen, das ist ja etwas anderes, als wenn ein Streit unter verschiedenen Gruppen in einem Krankenhaus weiter ausgetragen wird.“

Asklepios-Sprecher Mathias Eberenz hatte sich bei der Hamburger Polizei für das schnelle Eingreifen bedankt. Die Stimmung unter den Angehörigen sei sehr emotional gewesen, habe sich aber nicht gegen die Ärzte und Pfleger gerichtet. Es sei jedoch nicht möglich gewesen, die vielen Menschen zu dem Patienten zu lassen, der in einem Schockraum um sein Leben kämpfte, aus Platz- und aus Sicherheitsgründen.



