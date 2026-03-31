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Wolf-Expertin Tanja Askani

Wolf-Expertin Tanja Askani Foto: Tanja Askani

paidWolfs-Expertin: „Gefährlich wird es, wenn ein Tier keinen Ausweg mehr sieht“

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Ein Wolf macht Hamburg unsicher. Das gab es noch nie! Der ungewöhnliche Besuch des Raubtiers, das eine Passantin anfiel und sich bis ins Herz der Stadt zum Jungfernstieg durchschlug, sorgt in der Hansestadt für helle Aufregung. Die MOPO sprach mit Wolfs-Expertin Tanja Askani vom Wildpark Lüneburger Heide über die Herkunft des Tiers, was Wölfe in Siedlungen treibt und wann eine Begegnung wirklich gefährlich werden kann.


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