Ein Wolf macht Hamburg unsicher. Das gab es noch nie! Der ungewöhnliche Besuch des Raubtiers, das eine Passantin anfiel und sich bis ins Herz der Stadt zum Jungfernstieg durchschlug, sorgt in der Hansestadt für helle Aufregung. Die MOPO sprach mit Wolfs-Expertin Tanja Askani vom Wildpark Lüneburger Heide über die Herkunft des Tiers, was Wölfe in Siedlungen treibt und wann eine Begegnung wirklich gefährlich werden kann.





