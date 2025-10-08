Die Wohnung von Andrea Rieß in Hummelsbüttel ist klein. Sie hat 33 Quadratmeter und nur ein Zimmer. Seit mehr als einem Monat ist die Wohnung noch kleiner geworden, weil der Vermieter Vonovia der 63-Jährigen das Zimmer mit Möbeln vollgestellt hat. Grund waren Reparaturarbeiten in der Küche. Für Rieß gibt es keinen Platz mehr zum Leben. Sie fühlt sich alleingelassen.

