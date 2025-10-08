mopo plus logo
Fühlt sich allein gelassen: Andrea Rieß (63) in ihrer Küche. Foto: hfr

Fühlt sich allein gelassen: Andrea Rieß (63) in ihrer Küche. Foto: hfr

  • Hummelsbüttel

paidWohnungschaos nach Reparatur: Vonovia lässt schwerbehinderte Mieterin im Stich

Die Wohnung von Andrea Rieß in Hummelsbüttel ist klein. Sie hat 33 Quadratmeter und nur ein Zimmer. Seit mehr als einem Monat ist die Wohnung noch kleiner geworden, weil der Vermieter Vonovia der 63-Jährigen das Zimmer mit Möbeln vollgestellt hat. Grund waren Reparaturarbeiten in der Küche. Für Rieß gibt es keinen Platz mehr zum Leben. Sie fühlt sich alleingelassen.

