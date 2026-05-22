Wohnungsbau in Hamburg in der Krise: Zahlen brechen ein

In Hamburg wurden 2025 nur 5976 neue Wohnungen fertiggestellt – das sind 28 Prozent weniger als im Vorjahr. Was hinter dem starken Rückgang steckt.

Die Zahl der im vergangenen Jahr in Hamburg fertiggestellten Wohnungen ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Viertel eingebrochen. Insgesamt seien im vergangenen Jahr nur 5976 neue Wohnungen gebaut worden – 2343 Wohnungen oder 28 Prozent weniger als im Jahr 2024, teilte das Statistikamt Nord mit. Bundesweit sank die Zahl der neu gebauten Wohnungen um 18 Prozent auf rund 206.600.

Wohnungsbau: Weniger Fertigstellungen

„Die aktuellen Fertigstellungszahlen sind kein Ausdruck fehlender Nachfrage, sondern die erwarteten Spätauswirkungen einer massiven Bau- und Immobilienkrise mit explodierenden Kosten, hohen Zinsen und schwierigen Finanzierungsbedingungen“, sagte Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD). Der historische Einbruch bei den Baugenehmigungen im Jahr 2023 auf rund 5400 Wohnungen infolge der geopolitischen und wirtschaftlichen Krisen wirke sich jetzt zeitversetzt auf die Fertigstellungen aus. „Vorhaben, die damals eingestellt oder aufgeschoben wurden, fehlen heute.“

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Der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, sagte: „Wir stecken in der Baukrise. Bis zum Hals.“ Damit die Krise die Baukonjunktur nicht völlig abwürge, „brauchen wir schnellere Baugenehmigungsverfahren, mehr geeignete Grundstücke, tatsächlich verfügbare Baumaterialien, weniger Standards, effiziente öffentliche Förderung, mehr Grundstücksverkäufe und weniger Verpachtung“.

Wohnungsgröße wächst im Schnitt auf 73,1 Quadratmeter

Den Statistikern zufolge entstanden im vergangenen Jahr 440.100 Quadratmeter neue Wohnfläche – 129.260 Quadratmeter oder 22,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die durchschnittliche Größe der neuen Wohnungen betrug 73,1 Quadratmeter – 5,8 Quadratmeter mehr als im Jahr zuvor. Der Anteil kleiner Ein- und Zweizimmerwohnungen sank im Neubau von 50,4 auf 47,2 Prozent.

5672 der 5976 neuen Wohnungen entstanden den Statistikern zufolge in neuen Häusern, 349 seien in bestehende Gebäude integriert worden. Bei den neuen Häusern seien fast 80 Prozent der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit drei und mehr Einheiten entstanden. Der Rest verteilte sich auf Ein- und Zweifamilienhäuser, auf Wohnheime und Nichtwohngebäude wie Büro- und Betriebsgebäude.

Wohnungsbau in Hamburg: Weniger Eigentum

Die Zahl der neuen Eigentumswohnungen sank den Angaben zufolge von 1610 im Jahr 2024 auf 1554 im vergangenen Jahr. Das Statistikamt wies aber darauf hin, dass die Daten auf den Baugenehmigungen fußten, es also durchaus sein könne, dass am Ende ein Teil oder sogar alle Eigentumswohnungen doch in die Vermietung gingen. In der Bautätigkeitsstatistik nicht erfasst seien Sozialwohnungen.

Ende vergangenen Jahres wurde den Statistikern zufolge an 5395 neuen Wohnungen gebaut. 10.435 weitere Wohnungen wären möglich gewesen, seien aber nicht angegangen worden. Insgesamt betrug der sogenannte Bauüberhang 20.561 Wohnungen in 3879 Gebäuden. Für 519 Wohnungen seien bereits bestehende Baugenehmigungen erloschen.

Mehr Baugenehmigungen – aber weit von Zielmarke entfernt

Die Zahl der neuen Baugenehmigungen stieg im vergangenen Jahr deutlich. Insgesamt seien Genehmigungen für 6676 Wohnungen erfasst worden – 44,6 Prozent mehr als 2024.

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Das sind aber immer noch deutlich weniger als vom rot-grünen Senat geplant. Eigentliches Ziel sind jedes Jahr Baugenehmigungen für 10.000 neue Wohnungen. (dpa/mp)