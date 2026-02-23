Eine zentrale Lage am nördlichen Eingang der Fußgängerzone, ein kurzer Weg zum Bahnhof, und auch mit dem Auto ist man von hier aus schnell über die B5 in Hamburg: Trotzdem lag dieses Filet-Grundstück in Lohbrügge lange im Dornröschenschlaf – und sah dabei auch nicht sehr ansprechend aus. Nun sollen die Abrissbagger kommen und danach werden große Pläne für Wohnen, Gewerbe und Gastro umgesetzt.





