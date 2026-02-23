mopo plus logo
Lohbrügge rund um Haspa-Hochhaus wird bebaut.

Lohbrügge rund um Haspa-Hochhaus wird bebaut. Foto: Florian Quandt

  • Lohbrügge

paidWohnungen, Läden, Gastro: Großprojekt soll „vernachlässigten Ort“ endlich aufwerten

Eine zentrale Lage am nördlichen Eingang der Fußgängerzone, ein kurzer Weg zum Bahnhof, und auch mit dem Auto ist man von hier aus schnell über die B5 in Hamburg: Trotzdem lag dieses Filet-Grundstück in Lohbrügge lange im Dornröschenschlaf – und sah dabei auch nicht sehr ansprechend aus. Nun sollen die Abrissbagger kommen und danach werden große Pläne für Wohnen, Gewerbe und Gastro umgesetzt.


