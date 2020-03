Wohnungen, Autodichte, Ausländer: So extrem unterschiedlich sind Hamburgs Stadtteile

Wo in Hamburg wohnen die meisten Alleinerziehenden? In welchem Stadtteil leben die meisten Migranten oder die meisten Kinder? Und in welchem Stadtteil sind die Wohnungen am größten? Die Experten vom Statistikamt Nord haben jede Menge Zahlen gesammelt und ausgewertet. Jetzt sind die Hamburger Stadtteilprofile für das Jahr 2018 erschienen – mit vielen spannenden Informationen über Hamburg und seine Bewohner. So extrem unterschiedlich ist unsere Stadt!

Die Zahlen-Profis haben für die Stadtteilprofile 2018 statistische Daten zu den Themen Bevölkerung und Haushalte, Sozialstruktur, Wohnsituation, sowie Infrastruktur und Verkehr für alle Bezirke und Stadtteile Hamburgs zusammengestellt. Quartiere wie Mümmelmannsberg, Osdorfer Born und Lohbrügge-Ost sind gesondert ausgewiesen.

Hamburg: Hier leben die meisten Alleinerziehenden

Interessante Fakten sind darin zusammengetragen. Hätten Sie zum Beispiel gewusst, dass die meisten Alleinerziehenden in Dulsberg leben? In 42 Prozente aller Haushalte mit Kindern gibt es dort nur ein Elternteil. Zum Vergleich: In Wellingsbüttel, dem Stadtteil mit dem geringsten Anteil Alleinerziehender, liegt der Wert bei gerade einmal 12 Prozent.



Wo in Hamburg besonders viele Senioren leben? Die Antwort: In Poppenbüttel! Hier beträgt der Anteil der Bewohner, die 65 Jahre oder älter sind, stolze 32,4 Prozent.



Hamburg-Statistik: Auf St. Pauli sind die Rentner besonders arm

Zum Vergleich: Besonders gering ist dieser Anteil in Hammerbrook, dort beträgt er gerade mal 3,3 Prozent. Besonders arm sind übrigens Senioren, die auf St. Pauli leben. Hier bezieht mehr ein Viertel der 65-Jährigen und Älteren Grundsicherung im Alter. Zum Vergleich: in den wohlhabenden Walddörfern sind es gerade mal ein Prozent.

Den höchsten Ausländeranteil gibt es übrigens in Billbrook (77,3 Prozent), auch auf der Veddel (45,5 Prozent) und in Harburg (40,1 Prozent) leben viele Ausländer. Den niedrigsten Ausländeranteil gibt es traditionell in den Vier- und Marschlanden, in Spadenland liegt er bei gerade mal 3,9 Prozent.

Bei der Autodichte ist es übrigens genau andersrum: Hier liegen Spadenland und Reitbrook vorne mit 585 Autos pro 1000 Einwohner. Auf Steinwerder (105), in Billbrook (148) und auf der Veddel (169) haben die wenigsten Einwohner ein Auto.

Stadtteilprofile 2018: Hier sind die Wohnungen besonders groß

Die Zahlen verraten auch, dass der Wohnraum in Hamburg höchst unterschiedlich ausfällt. In Dulsberg sind die Wohnungen im Durchschnitt gerade mal 53 Quadratmeter groß. Zum Vergleich: Die größten gibt es in Wohldorf-Ohlstedt, dort betragen sie durchschnittlich mehr als 140 Quadratmeter. Der hamburgweite Durchschnitt beträgt 76 Quadratmeter.

Nicht mehr verzeichnet ist in den Stadtteilprofilen, wie hoch der durchschnittliche Verdienst der Bewohner in den Stadtteilen ist. Den Statistikern fehlt die gesetzliche Grundlage, um die Daten von der Finanzbehörde zu erhalten.

Die Stadtteilprofile 2018 stehen zum kostenlosen Download auf der Internet-Seite des Statistik-Amt Nord zur Verfügung.