Wohnturm mit E-Auto-Ladestationen: Hier baut die SAGA 99 günstige Wohnungen

In Bramfeld will die SAGA hoch hinaus: Am Jahnkeweg hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft Richtfest für drei neue Mehrfamilienhäuser gefeiert – eins davon soll ein Wohnturm mit zehn Stockwerken werden. Insgesamt entstehen auf dem Grundstück 99 öffentlich geförderte Wohnungen. Fertigstellung ist für Anfang 2027 angepeilt.

Nach den Entwürfen des Büros CGA Czerner Goettsch Architekten baut die SAGA zwei Häuser mit je vier Geschossen plus Staffelgeschoss sowie ein Hochhaus mit zehn Vollgeschossen. Alle Gebäude bekommen Keller und Aufzüge. Die Wohnungen sind stufenlos erreichbar und verfügen über Balkone, Loggien oder Terrassen. 19 Wohnungen sind barrierefrei und für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen vorgesehen.

SAGA: Alte Häuser weg, deutlich mehr Wohnraum

Für den Neubau wurden zuvor zwei dreigeschossige Zeilenbauten mit 36 nicht mehr zeitgemäßen Wohnungen sowie eine offene Stellplatzanlage abgerissen. Durch das Neubau-Projekt soll sich die Zahl der Wohnungen auf dem Grundstück nahezu verdreifachen. Die Wohnfläche erhöht sich von rund 2500 auf etwa 7000 Quadratmeter. Weitere Bestandsgebäude, darunter ein zehngeschossiges Hochhaus, bleiben erhalten.

Die neuen Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sollen Singles, Familien sowie Seniorinnen und Senioren offenstehen. Alle entstehen im 1. Förderweg.

Dachgrün, Wärmepumpen und viele Fahrradplätze

Die Häuser entstehen in Manufakturbauweise mit Riemchenfassaden. Auf die Flachdächer kommen extensive Begrünung und Photovoltaikanlagen. Die Wärmeversorgung soll über Wärmepumpen laufen.

In der gemeinsamen Tiefgarage sind 56 Pkw-Stellplätze geplant, vorbereitet für E-Mobilität. Dazu kommen mehr als 200 Fahrradstellplätze. Außerdem soll auf einer Gewerbefläche ein SAGA-Hauswartbüro einziehen, damit Mieterinnen und Mieter vor Ort einen Ansprechpartner haben.

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SAGA-Neubauchef Thorsten Schulte sprach von bezahlbarem Wohnraum in zentraler Lage und verwies auf kurze Wege zu Geschäften, sozialen Einrichtungen und Ärzten. Auch eine U-Bahn-Anbindung in Richtung Innenstadt soll es bald geben.

Der Neubau am Jahnkeweg ist Teil mehrerer SAGA-Projekte in Bramfeld. Beim Moosrosenquartier gegenüber der Otto-Zentrale entstehen 540 Wohnungen, davon 200 öffentlich gefördert. Weitere Vorhaben mit rund 240 Wohnungen im Stadtteil bereitet das Unternehmen vor. (tst)