2025 neigt sich dem Ende zu – Zeit, den Blick nach vorne zu richten. In der MOPO stellen wir für alle sieben Hamburger Bezirke eine Auswahl der Pläne fürs neue Jahr vor. Dieser Artikel widmet sich dem zentralsten, aber auch vielschichtigsten aller Bezirke, Hamburg-Mitte. Denn dazu gehören nicht nur die historische Innenstadt und die hochpreisige HafenCity, sondern auch Wilhelmsburg und St. Pauli.





