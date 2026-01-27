Wohngeld in Hamburg: So leicht zu beantragen wie noch nie

Antrag, Unterlagen, Bescheid – alles per App. In Hamburg kann das Wohngeld künftig auch digital per Smartphone beantragt werden.

Mit einer neuen Wohngeld-App können Bürger ihren Antrag nun mobil stellen, Nachweise hochladen und jederzeit den Bearbeitungsstand einsehen. Auch Bescheide und Schreiben der Verwaltung werden direkt digital übermittelt.

So funktioniert die Wohngeld-App auf dem Handy

Und so funktioniert es: Die Anmeldung läuft über die BundID mit Online-Ausweisfunktion. Die App führt Schritt für Schritt durch den Antrag und informiert per Push-Nachricht, wenn Unterlagen fehlen oder es Neuigkeiten zum Verfahren gibt. Damit ergänzt die App den bisherigen Online-Antrag um einen mobilen Zugang.

Rund 27.000 Haushalte in Hamburg erhalten Wohngeld, darunter viele Familien, Alleinerziehende und Rentner. Die App ist ab sofort im Apple App Store und im Google Play Store verfügbar.