Neben der Stadtteilschule Kirchwerder entsteht ein kleines Neubaugebiet mit Einfamilienhäusern. Doch in den Gräben wurden extrem seltene Amphibien gefunden. Jetzt bekommen sie ein neues Zuhause.

In Kirchwerder entsteht ein Neubaugebiet, dafür werden gerade die Kaulquappen der Knoblauchkröte umgesiedelt. DPA/SCHÄFER

In einem mit Schilf zugewachsenen Graben in den Marschwiesen von Kirchwerder (Bezirk Bergedorf) sind derzeit täglich Menschen mit Wathosen und Eimern im Einsatz. Sie haben über Nacht Reusen deponiert und bringen ihren wertvollen Fang dann in Eimern zu einem nahegelegenen Biotop. Denn das „Teufelsort“ genannte Gebiet soll bald bebaut werden. Bei den Vorbereitungen wurde ausgerechnet die äußerst seltene Knoblauchkröte entdeckt. Und die muss nun umziehen.

Das neue Wohngebiet, das hier bald entstehen soll, liegt sehr ländlich inmitten von Brachflächen und Wiesen direkt neben der neuen Stadtteilschule am Kirchenheerweg. Es ist nur knapp vier Hektar groß und soll angemessen zur ländlichen Struktur von Kirchwerder bebaut werden.

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So sieht die Knoblauchkröte aus, sie ist viel kleiner (und hübscher) als ihre Kaulquappe. R. Sturm

Insgesamt entstehen 85 Wohneinheiten, in Form von Einzel- und Reihenhäusern, aber auch eine Anzahl Mietwohnungen in etwas größeren Einheiten ist geplant. Allerdings darf kein Grundstück höher als zweigeschossig bebaut werden.

Kirchwerder bekommt Neubaugebiet neben der Stadtteilschule

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In den Gräben nahe des Teufelsortes (wieso das Gebiet in Kirchwerder so genannt wird, ist nicht überliefert), die für die Bebauung teils verschwinden müssen, gibt es aber sehr viel Leben. Die Gutachter haben dort sogar die extrem seltene Knoblauchkröte gefunden, die vom Aussterben bedroht ist. Sie heißt so, weil sie in Stresssituationen ein Sekret abgibt, das ähnlich wie Knoblauch riecht.

Neben der Stadtteilschule Kirchwerder entsteht ein Neubaugebiet. Florian Quandt

„Weil diese Kröte normalerweise im Verborgenen lebt, war der Nachweis von Kaulquappen im Plangebiet ein großer Erfolg für den Naturschutz“, schwärmt der Sprecher der Umweltbehörde Philipp Wenzel. Um die Population zu retten, hat die Umweltbehörde etwa 500 Meter entfernt ein Ersatzbiotop geschaffen. Zwei neu angelegte Gewässer mit speziellen Fischsperren und umgebendem Grünland sollen dafür sorgen, dass die Kröten ungestört laichen und überwintern können.

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100 Knoblauchkröten umgesetzt – Blaukehlchen muss auch umziehen

Bisher wurden in den Reusen rund 100 Knoblauchkröten gefangen und dann ins neue Biotop umgesetzt, darunter 20 ausgewachsene Kröten und rund 80 ziemlich kurios aussehende Kaulquappen. Das Erstaunliche an der Art: Die Kröte ist mit sechs bis sieben Zentimetern ein recht kleiner Lurch, aber ihre Kaulquappe ist größer als die spätere Kröte!

Laut NABU ist eine ausgewachsene Kaulquappe acht bis zehn Zentimeter lang. Es gibt aber auch „Riesenlarven von bis zu 22 Zentimetern“.





Ein Blaukehlchen auf einem Schilfrohr. Wolfram Steinberg

In den Reusen wurden noch weitere Arten gefunden, die mit ins neue Biotop umgesetzt werden. Dazu zählen über 230 Teichmolche, knapp 90 Grünfrösche, ein Moorfrosch sowie seltene Kleinfische wie Schlammpeitzger und Zwergstichlinge.

Sogar geschützte Insekten wie der Kolbenwasserkäfer und Medizinische Blutegel wurden dabei gefunden.

In den unberührten weiten Wiesen von Kirchwerder lebt auch das Blaukehlchen. Es ist ebenfalls sehr bedroht und streng geschützt. Weil sich Vögel nicht wie Frösche und Kröten einfach einfangen und umsetzen lassen, wurden direkt in der Nachbarschaft Ausweichquartiere geschaffen. Die Vögel setzen sich in der nächsten Brutsaison dort dann hoffentlich „ins gemachte Nest“.



