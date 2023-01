Der Elbtower in der HafenCity soll nach der Elbphilharmonie das zweite große Wahrzeichen der Stadt werden. Mit seinen 65 Stockwerken und 245 Metern Höhe wird er die bundesweite Nummer drei der höchsten Hochhäuser des Landes sein, hinter dem Frankfurter Commerzbank-Turm und Messeturm. Bisher hat Hamburg keine ausgeprägte Skyline. Umso erstaunlicher ist die enorme Zahl an Hochhäusern, die die Stadt nach eigener Aussage schon hat.

Der Elbtower in der HafenCity soll nach der Elbphilharmonie das zweite große Wahrzeichen der Stadt werden. Mit seinen 65 Stockwerken und 245 Metern Höhe wird er die bundesweite Nummer drei der höchsten Hochhäuser des Landes sein, hinter dem Frankfurter Commerzbank-Turm und Messeturm. Bisher hat Hamburg keine ausgeprägte Skyline. Umso erstaunlicher ist die enorme Zahl an Hochhäusern, die die Stadt nach eigener Aussage schon hat.

Aktuell ist die Elphi mit 110 Metern Hamburgs höchstes Gebäude und wird es wohl noch einige Jahre bleiben, bis der Elbtower an den Elbbrücken im Jahr 2025 bezugsfertig ist. Gefolgt vom Radisson Hotel (108 Meter) auf St. Pauli und den drei Mundsburg Türmen (90 bis 101 Meter) in Barmbek.

Hochhäuser in Hamburg: Es gibt laut Senat 675 von ihnen

Der Michel ist zwar mit seinen 132 Metern deutlich höher, wird aber als Sakralbau gerechnet und fällt nicht unter die Zählung der Profanbauten. Er verliert auch so nach und nach seine Bedeutung als weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt. Aber es gibt noch unheimlich viele weitere Gebäude, die nicht ganz so hoch in den Himmel ragen, aber auch schon als Hochhäuser gelten.

Der Falkenried Tower ist 50 Meter hoch. Patrick Sun Der „Falkenried Tower“ in Hoheluft-Ost ist 50 Meter hoch und wird deshalb schon als Hochhaus gewertet.

So beantwortet der Senat die Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Sandro Kappe nach der Zahl der Hamburger Hochhäuser mit sage und schreibe 675 Gebäuden! Als Hochhaus gilt ein Gebäude umgangssprachlich, wenn es höher als 22 Meter ist.

Das könnte Sie auch interessieren: Falkenried in Hamburg – so lebt es sich in einem modernen Hochhaus (M+)

Die meisten Hochhäuser gibt es laut Senat im Bezirk Mitte, dort sind es 404 Gebäude. Danach kommt ganz lange nichts. Der Bezirk Wandsbek hat 67 Hochhäuser. Es folgen Nord (54), Altona (52), Eimsbüttel (42), Harburg (30) und Schlusslicht ist Bergedorf (26). Besonders bekannt sind die alten Hochhäuser in der Großwohnsiedlung am Osdorfer Born, sie sind 55 Meter hoch.

Aktuell baut Projektentwickler Magna in Finkenwerder einen 56 Meter hohen Mini-Tower – immerhin das höchste Gebäude am Südufer der Elbe. Der Neubau entsteht auf dem ehemaligen Gelände der Deutschen Werft am Hein-Saß-Weg.