Wohnen in Hamburg: Eigentum bleibt teuer, aber es gibt eine gute Nachricht!

Wer sich in Hamburg oder Umgebung ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung kaufen möchte, muss nach wie vor tief in die Tasche greifen. Erneut sind die Preise gestiegen – aber: nicht so krass wie in den Jahre davor! Ist nun endlich das Ende der irren Preisspirale erreicht?



Die schlechte Nachricht zuerst: Eigentum in und um Hamburg ist weiter teuer. Das geht aus dem aktuellen Immobilien-Atlas hervor, der vom Hamburger Forschungsinstitut F+B in Zusammenarbeit mit der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG veröffentlicht wurde.

Doch die gute Nachricht: Der Preisanstieg fällt im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht ganz so schlimm aus. Zwar sei die Nachfrage nach Wohnimmobilien „unvermindert stark“, sagt LBS-Vorstandsvorsitzender Jens Grelle, „doch ist vielerorts ein Kauf auf dem durchschnittlichen Mietpreisniveau noch möglich.“

Die Preisentwicklung von 2009 bis 2019 bei Bestandsimmobilien. F+B (hfr) Foto:

So haben sich die Kaufpreise für Häuser in Hamburg entwickelt

4037 Euro kostet der Quadratmeter Wohnfläche in einem bestehenden Haus aktuell im hamburgweiten Schnitt. Damit stieg der Wert um 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und hat erstmals überhaupt die 4000 Euro-Marke übersprungen. Besonders teuer ist Bestands-Eigentum demnach – wenig überraschend – in den hochpreisigen Stadtteilen Nienstedten, Blankenese, Othmarschen oder Eppendorf. Hier gibt es Quadratmeterpreise von teils über 7.000 Euro.

Aber auch bei Neubau-Häusern im Hamburger Stadtgebiet gab es einen Preissprung: Sie verteuerten sich um 2,8 Prozent, was einen aktuellen Durchschnittspreis von 4036 Euro pro Quadratmeter bedeutet. Am teuersten ist es in Blankenese, Groß Flottbek, Marienthal, Volksdorf, Wellingsbüttel oder Alsterdorf mit 5.000 bis 8.300 Euro pro Quadratmeter. In der Innenstadt gibt es derzeit kaum neue Häuser oder Wohnungen auf dem Markt.

Hamburger Umland: Häuser auf dem Land sind teilweise deutlich günstiger

Anders sieht es im Umland aus: Weil hier das Angebot teilweise höher ist als die Nachfrage, sind in einigen Gebieten sowohl Neubauten als auch Bestands-Häuser im Schnitt etwas günstiger zu haben als im Vorjahr. Bestandshäuser kosten hier im Vergleich mit dem Hamburger Stadtgebiet teilweise nur die Hälfte!

Teuer ist es vor allem in Wentorf/Aumühle und in Trittau: Hier stieg beispielsweise ist der Preis für ein neu gebautes Haus innerhalb des Vergleichszeitraums um über 33 Prozent.

Die Preisentwicklung von 2009 bis 2019 bei neugebauten Immobilien. F+B (hfr) Foto:

So haben sich die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im Hamburger Stadtgebiet entwickelt

Bestandswohnungen in Hamburg sind im Schnitt 4,2 Prozent teurer als noch im Vorjahr. Der Durchschnittspreis liegt mittlerweile bei 4.483 Euro pro Quadratmeter. Besonders erschreckend: Seit 2009 haben sich die Preise in diesem Segment verdoppelt!

Spitzenreiter sind auch hier Stadtteile an Elbe und Alster, wie etwa HafenCity und Rotherbaum. Kaufinteressenten müssen für bestehende Eigentumswohnungen in diesen Stadtteilen zwischen 6000 und 8600 Euro pro Quadratmeter hinblättern. Für neugebaute Wohnungen werden sogar bis zu 12.000 Euro fällig.

Wohnungen auf dem Land sind in den letzten fünf Jahren fast 50 Prozent teurer geworden

Auch die Preise für Eigentumswohnungen im Hamburger Umland sind gestiegen: Für bestehende Exemplare werden im Schnitt 2295 Euro pro Quadratmeter aufgerufen, 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit sind Land-Wohnungen zwar deutlich günstiger als Stadt-Wohnungen. Dennoch haben die Preise im Umland für diese Kategorie in den letzten Jahren um 49 Prozent zugelegt.

Bei Neubau-Wohnungen werden im Schnitt 3431 Euro pro Quadratmeter verlangt – eine Steigerung um 8 Prozent im Vergleich zum Jahr davor.

„Eigentumswohnungen im Umland sind zunehmend gefragt. Dafür gibt es viele Gründe“, so LBS-Mann Grelle. „In der Regel erhalten Interessenten mehr Wohnfläche fürs Geld. Hinzu kommt, dass Wohnungen hier im Schnitt 50 Prozent weniger kosten als in Hamburg.“ Außerdem sei die Infrastruktur vor Ort mit Geschäften, Ärzten, Schulen und Kindergärten mittlerweile vor allem in Ballungsorten wie Ahrensburg, Wentorf, Reinbek oder Norderstedt sehr gut – ebenso wie die Verkehrsanbindung in die Hamburger Innenstadt.

Ist ein Ende der Preistreiberei nun tatsächlich in Sicht?

Trotz des verlangsamten Preisanstiegs: Grelle rechnet nicht damit, dass die Kaufpreise in Hamburg und im Umland in den nächsten Monaten stagnieren: „Wegen der nach wie vor attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten hält die Nachfrage nach den eigenen vier Wänden ungebrochen an.“ Das Angebot – gerade im preiswerteren Bereich – werde aber die Nachfrage weiterhin nicht decken können.

Laut Grelle werde sich deswegen der so genannte Überlaufeffekt verstärken: Interessenten würden noch weiter in das Umland ausweichen. „Oft werden sie für diese Flexibilität mit niedrigeren Preisen belohnt.“

Die Immobilienexperten haben für ihre Studie zwischen Juli 2018 und Januar 2019 rund 14.400 öffentlich zugängliche Immobilienangebote gesichtet und mit den Vorgängerstudien verglichen, die seit etlichen Jahren erstellt werden. Die vollständige Auswertung für die einzelnen Stadtteile und Umlandgemeinden finden Sie hier.