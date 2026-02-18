Wochenlange Sperrungen wegen Bahn-Baustellen – auch Autofahrer betroffen

In den Frühjahrsferien müssen sich Hamburger auf massive Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, bündelt DB InfraGo die Brückenarbeiten auf der Verbindungsbahn zwischen Hauptbahnhof und Bahnhof Altona in der schulfreien Zeit. Auch Autofahrer sind von den Bauarbeiten betroffen.

Ziel der Bahn sei es, die Infrastruktur zu modernisieren. Deshalb werde in der „verkehrsärmeren Ferienzeit“ gebaut. Doch die Sperrungen betreffen nicht nur den Fernverkehr, sondern haben Auswirkungen auf den gesamten Hamburger Verkehr.

Von Freitag, 27. Februar (22 Uhr), bis Mittwoch, 19. März, sind die Gleise der Fern- und Regionalbahn auf der betroffenen Strecke gesperrt. Die Sperrung der S-Bahn-Strecke beginnt einen Tag später, am Samstag, 28. Februar, und dauert bis Montag, 30. März. In diesen Zeiträumen finden Bauarbeiten an den Eisenbahnüberführungen Schanzenstraße, Sternbrücke und Holstenstraße statt.

Fernverkehr: Weniger Züge fahren nach Sylt

Während der Sperrung werden Züge im Großraum Hamburg umgeleitet und fahren nur bis oder ab Hamburg Hauptbahnhof, Hamburg-Harburg oder Pinneberg. Die Bahn kündigt außerdem ein reduziertes Angebot in Richtung Westerland, Kiel, Köln und Süddeutschland an. Laut DB sind die geänderten Fahrpläne bereits in den Auskunfts- und Buchungssystemen hinterlegt.

Regionalverkehr: Hier fallen die Züge aus

Züge der Linien RE 7, RE 70 und RE 6 zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Pinneberg beziehungsweise Altona und Pinneberg fallen von Freitag, 27. Februar (22 Uhr), bis einschließlich Donnerstag, 13. März, aus. Fahrgäste können alternativ die S-Bahn nutzen. Nachts wird ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Hamburg und Pinneberg eingerichtet.

Zusätzlich beginnen und enden die Züge der RE 7 und RE 70 vom 14. bis einschließlich 19. März abweichend in Hamburg-Altona. Auch Züge der Nordbahn sind betroffen. Für weitere Informationen verweist die DB auf die Seite der Nordbahn.

Auswirkungen auf die S-Bahn und die Verlegung des Bahnhofs Altona nach Diebsteich

Vom 3. bis 12. März fahren keine S-Bahnen zwischen Altona, Sternschanze und Hauptbahnhof. Betroffen sind die Linien S1, S2, S5 und S7. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Auf der Website der S-Bahn Hamburg können sich Reisende über die abweichenden Fahrpläne informieren.

Auch im Zuge der Verlegung des Bahnhofs Altona nach Diebsteich stehen in diesem Zeitraum Arbeiten an, darunter die Erneuerung der Eisenbahnüberführung Plöner Straße – inklusive Tiefbau-, Spundwand- sowie Kabel- und Oberleitungsarbeiten.

Straßenverkehr: Vollsperrung auf der Schanzenstraße

Die Schanzenstraße wird vom 20. Februar bis 27. März voll gesperrt. Grund dafür sind die Aushebung der alten Brückenüberbauten sowie das Einsetzen neuer Teile an der Eisenbahnüberführung. Arbeiten unter der Brücke sollen sogar bis Ende 2026 dauern. In dieser Zeit kann es weiterhin zu Einschränkungen kommen.

Seit Mitte Januar treibt die Bahn in mehreren Baufeldern rund um die Sternbrücke insgesamt 56 Bohrpfähle in den Boden. Die Arbeiten sollen bis Ende April komplett abgeschlossen sein. In den Sommerferien 2026 soll dann dort die neue Brücke gebaut werden.

Für die Arbeiten an der Eisenbahnüberführung Holstenstraße werden ab Ende Februar fünf Stahlbetonbrücken zurückgebaut. Diese Arbeiten sollen vier Monate dauern.

Die Rechtsabbiegespur von der Stresemannstraße in Richtung Holstenstraße wird für vorbereitende Arbeiten gesperrt. Autofahrer sollen dennoch weiterhin rechts abbiegen können. Im Baustellenbereich soll der Geh- und Radweg gesperrt werden; eine Umleitung wird eingerichtet.