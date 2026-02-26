Wo sind denn die Geweihe hin? Hirschpark-Hirsche nach Umzug mit neuer „Frisur“

Umzug für drei Damwildhirsche: Die Tiere sind erfolgreich aus dem Altonaer Hirschpark ins Wildgehege Klövensteen gebracht worden. Dort erwartet sie eine deutlich größere neue Heimat – und das erstmal ohne Geweih.

Drei Damwildhirsche aus dem Hirschpark sind am Donnerstagmorgen erfolgreich in das Wildgehege Klövensteen umgesiedelt worden. Wie das Bezirksamt Altona mitteilte, verlief der Transport ohne Komplikationen – die Tiere kamen wohlbehalten in ihrer neuen, deutlich größeren Heimat an.

Der Umzug war notwendig geworden, weil eine artgerechte Haltung im bisherigen Hirschpark aus tierschutzrechtlicher Sicht nicht mehr gewährleistet werden konnte. Nach der Ankunft werden die Hirsche zunächst in einem abgetrennten Bereich der Rotwildanlage von Tierpflegern und einem Tierarzt überwacht. Sobald sie sich vollständig von der Narkose erholt haben, können sie das rund sechs Hektar große Areal nutzen.

Geweihe der Hirsche für Transport entfernt

Auffällig: Die Hirsche sind vorerst ohne Geweih unterwegs. Dieses wurde für den Transport aus Sicherheitsgründen entfernt, um Verletzungen zu vermeiden. Bis ein neues Geweih nachgewachsen ist, bleiben die Tiere beim Rotwild. Danach sollen sie in die bestehende Damwildgruppe im Wildpark integriert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Knuffige Frühlingsboten: Tierbabys in Zoo im Norden

Wie es mit dem bisherigen Gehege im Hirschpark weitergeht, will das Bezirksamt Altona gemeinsam mit Politik und Fachbehörden entscheiden.