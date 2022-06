Wo ist Heinz Bügel? Polizei sucht vermissten Rentner aus Rahlstedt

Die Hamburger Polizei sucht Heinz Bügel. Der 80-jährige Rentner war am Donnerstagnachmittag aus einer Senioreneinrichtung an der Straße Am Hegen in Rahlstedt verschwunden. Er ist dement, orientierungslos und findet sich allein nicht zurecht.

Eine bisherige Suchaktion der Polizei blieb ohne Erfolg. Daher hoffen die Beamten jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Senior ist dement, orientierungslos und findet sich alleine nicht zurecht.

Hamburg: Rentner aus Rahlstedt vermisst

Der Mann, der mit vollem Namen Heinz Heinrich Alfred Bügel heißt, hat eine schlanke Statur, eine auffällige Schorfwunde auf dem Nasenrücken, graue Haare und trägt vermutlich ein rot-schwarz-kariertes Hemd.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (040) 4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen. (jek)