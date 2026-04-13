Wo Hamburg 2026 nach Benzin riecht: Die besten Oldtimer-Events im Überblick

Wenn im Norden die Temperaturen steigen, kommt Bewegung in die Szene: Dann rollen wieder glänzende Oldtimer, röhrende V8-Boliden und liebevoll restaurierte Youngtimer auf Hamburgs Straßen und Plätze. Zwischen Stadtpark, Industriehöfen und Küstenkulisse treffen sich Sammler, Schrauber und Schaulustige, um gemeinsam ihrer Leidenschaft nachzugehen – mal entspannt bei Kaffee im Grünen, mal laut und spektakulär mit DJ, Foodtrucks und Showprogramm. Das Spektrum reicht vom offenen Community-Treffen ohne Eintritt bis zum großen Museumsevent mit Familienprogramm. Wer 2026 den Geruch von Benzin, Öl und Geschichte einatmen will, findet hier die wichtigsten Termine in und um Hamburg.

Kaum eine Marke polarisiert so stark wie Porsche – entsprechend dicht ist das Feld an Fahrzeugen beim ersten markenspezifischen Treffen der Saison. Vom klassischen 911 bis zu jüngeren Modellen reicht die Bandbreite, begleitet von einer Szene, die besonders detailverliebt und fachkundig ist. Der Brandshof wird an diesem Tag zur Bühne für automobile Ikonen aus Zuffenhausen.

Autofans treffen sich mit ihren Fahrzeugen an der 1953 gebauten und heute unter Denkmalschutz stehenden Tankstelle am Billhorner Röhrendamm im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort. picture alliance/dpa/Markus Scholz Autofans treffen sich mit ihren Fahrzeugen an der 1953 gebauten und heute unter Denkmalschutz stehenden Tankstelle am Billhorner Röhrendamm im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort.

Wann: Samstag, 18. April 2026, 11:00–17:00 Uhr

Wo: Billhorner Röhrendamm 4, 20539 Hamburg

Eintritt: frei

Der Saisonstart hat in der Szene längst Tradition: „Kickdown and Friends“ bringt auch 2026 wieder eine kuratierte Mischung aus Oldtimern, Youngtimern sowie Sport- und Supersportwagen nach Wedel. Der Fokus liegt klar auf Austausch und Community – kein durchorganisiertes Showevent, sondern ein bewusst offenes Treffen mit viel Raum für Gespräche zwischen Besitzern, Käufern und Enthusiasten. Durch die Limitierung auf rund 100 Fahrzeuge entsteht eine fast schon exklusive Atmosphäre, während Foodtruck und lockeres Setting dafür sorgen, dass auch Besucher ohne eigenes Fahrzeug auf ihre Kosten kommen. Wer die Szene unverstellt erleben will, ist hier richtig.

Wann: Sonntag, 19. April 2026, ab 13:00 Uhr

Wo: Schulauer Moorweg 25, 22880 Wedel

Eintritt: frei

Ebenfalls zum Saisonauftakt öffnet das Hamburger Autohaus „DAVID Finest Sports Cars“ seine Türen: Beim „Sports Car Sunday“ stehen Luxusfahrzeuge, seltene Oldtimer und exklusive Supersportwagen dicht an dicht – präsentiert in einem Setting aus Musik, Gastronomie und Showelementen. DJ-Sounds, Foodtrucks und sogar ein Rennsimulator schaffen eine Mischung aus Autoshow und Lifestyle-Event. Der Zugang ist bewusst niedrigschwellig gehalten, sodass auch Neugierige ohne tiefes Szene-Wissen einen unmittelbaren Eindruck von der automobilen Oberklasse bekommen.

Ferrari, Porsche und weitere Klassiker sowie Supersportwagen stehen am 19. April 2026 beim „DAVID Sports Car Sunday“ dicht an dicht. DAVID Finest Sports Cars Ferrari, Porsche und weitere Klassiker sowie Supersportwagen stehen am 19. April 2026 beim „DAVID Sports Car Sunday“ dicht an dicht.

Wann: Sonntag, 19. April 2026, 11–15 Uhr

Wo: Friedrich-Ebert-Damm 118, 22047 Hamburg

Eintritt: frei

Beim VW-Treffen zeigt sich die ganze Bandbreite der Marke: Vom Käfer über Bullis bis hin zu frühen Golf-Generationen ist alles vertreten, was Volkswagen zur Ikone gemacht hat. Gerade die Mischung aus Alltagsklassikern und aufwendig restaurierten Fahrzeugen sorgt für eine lebendige Atmosphäre, in der sich Besitzer und Besucher schnell austauschen.

Wann: Samstag, 25. April 2026, 11–17 Uhr

Wo: Billhorner Röhrendamm 4, 20539 Hamburg

Eintritt: frei

Saab steht für Individualität und technische Eigenwilligkeit – Eigenschaften, die sich auch im Publikum widerspiegeln. Die Fahrzeuge sind selten geworden, umso intensiver ist der Austausch unter den Besitzern. Das Treffen bietet einen seltenen Einblick in eine Marke, die bis heute eine treue Fangemeinde hat.

Wann: Samstag, 2. Mai 2026, 11–17 Uhr

Wo: Billhorner Röhrendamm 4, 20539 Hamburg

Eintritt: frei

In Bramfeld steht traditionell die amerikanische Automobilkultur im Mittelpunkt: Auf dem Marktplatz treffen sich Fans von klassischen US-Cars – vom bulligen Muscle-Car bis zum eleganten Straßenkreuzer. Der Fokus liegt klar auf Chrom, Hubraum und Präsenz, gleichzeitig bleibt das Treffen bewusst lokal und zugänglich. Zwischen Einkaufspassagen und Stadtteilpublikum entsteht eine besondere Mischung aus Szeneevent und Nachbarschaftsfest, bei dem auch spontane Besucher schnell ins Gespräch kommen.

Wann: Samstag, 9. Mai 2026, 10–16 Uhr

Wo: Bramfelder Chaussee 230, 22177 Hamburg

Eintritt: frei

24. Mai: Cars & Coffee – Landhaus Walter x Wetzel Automobile

Kaum ein Format steht so sehr für entspannten Austausch wie „Cars & Coffee“. Im Hamburger Stadtpark treffen sich Besitzer klassischer Fahrzeuge, moderner Sportwagen und Raritäten in stilvoller Umgebung. Statt Motorensound dominiert hier die ruhige Atmosphäre: Gespräche, Details, Technik – begleitet von Kaffee, Frühstück und Blick ins Grüne. Gerade die Mischung aus hochklassigen Fahrzeugen und lockerer Zugänglichkeit macht den Reiz dieses Treffens aus, das sich längst als feste Größe etabliert hat.

Wann: Sonntag, 24. Mai 2026

Wo: Otto-Wels-Straße 2, 22303 Hamburg (Landhaus Walter, Stadtpark)

Eintritt: frei

BMW steht für sportliche Eleganz – und genau diese prägt auch das Treffen am Brandshof. Besonders die älteren Baureihen ziehen viele Kenner an, die sich über Technik, Historie und Restaurationsdetails der Oldtimer aus Bayern austauschen. Ein Termin, der vor allem Liebhaber klassischer deutscher Ingenieurskunst anspricht.

Wann: Samstag, 6. Juni 2026, 11–17 Uhr

Wo: Billhorner Röhrendamm 4, 20539 Hamburg

Eintritt: frei

Wer Oldtimer nicht nur sehen, sondern in einen größeren kulturellen Kontext eingebettet erleben möchte, wird am Kiekeberg fündig. Auf dem Gelände des Freilichtmuseums rollen Fahrzeuge bis Baujahr 1979 zwischen historischen Gebäuden und Ausstellungen. Ergänzt wird das Treffen durch ein umfangreiches Rahmenprogramm – von Modenschauen bis Live-Musik. Dadurch entsteht ein Event, das klassische Fahrzeugkultur mit Alltagsgeschichte verbindet und sich bewusst auch an Familien richtet.

Zeitreise auf vier Rädern: Ein VW Käfer wird beim Oldtimertreffen am Kiekeberg stilecht an historischen Zapfsäulen betankt – Teil der „Gelebten Geschichte“ Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg Zeitreise auf vier Rädern: Ein VW Käfer wird beim Oldtimertreffen am Kiekeberg stilecht an historischen Zapfsäulen betankt – Teil der „Gelebten Geschichte“

Wann: Sonntag, 14. Juni 2026, 10–18 Uhr

Wo: Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten

Eintritt: 12 Euro (unter 18 Jahren frei)

Britische Klassiker bringen ihren ganz eigenen Stil mit: Understatement, Eleganz und technische Besonderheiten prägen das Bild. Vom Jaguar bis zum Mini ist alles vertreten, was die britische Automobilgeschichte hervorgebracht hat – ein Treffen mit besonderem Flair.

Wann: Samstag, 20. Juni 2026, 11–17 Uhr

Wo: Billhorner Röhrendamm 4, 20539 Hamburg

Eintritt: frei

Opel steht für breite deutsche Automobilgeschichte – und genau das spiegelt sich beim Treffen wider. Vom Kadett bis zum Rekord zeigen die Fahrzeuge, wie stark die Marke über Jahrzehnte den Alltag geprägt hat. Besonders für Nostalgiker ein fester Termin.

Opel-Fans kommen an der Oldtimertankstelle Brandshof am 4. Juli auf ihre kosten. Florian Quandt Opel-Fans kommen an der Oldtimertankstelle Brandshof am 4. Juli auf ihre Kosten.

Wann: Samstag, 4. Juli 2026, 11–17 Uhr

Wo: Billhorner Röhrendamm 4, 20539 Hamburg

Eintritt: frei

Audi hat sich über Jahrzehnte vom Nischenhersteller zur Premiummarke entwickelt – und genau diese Entwicklung lässt sich beim Treffen nachvollziehen. Vom Ur-Quattro bis zu frühen Designklassikern reicht das Spektrum der Oldtimer.

Wann: Samstag, 8. August 2026, 11–17 Uhr

Wo: Billhorner Röhrendamm 4, 20539 Hamburg

Eintritt: frei

Ein echtes Traditionsereignis feiert 2026 Jubiläum: Das Oldtimertreffen in Winsen zieht seit Jahrzehnten eine große Fangemeinde an und gilt als einer der wichtigsten Termine im Umland. Die Mischung aus historischer Kulisse am Schlossplatz, kuratierten Fahrzeugreihen und begleitendem Bühnenprogramm sorgt für eine besondere Atmosphäre. Erfahrungsgemäß ist das Gelände früh ausgelastet – wer mit eigenem Fahrzeug teilnehmen möchte, sollte zeitig anreisen.

Wann: Sonntag, 16. August 2026, ab 8 Uhr

Wo: Schloßplatz 1, 21423 Winsen (Luhe)

Eintritt: frei

Kaum ein Treffen ist so ikonisch wie die Beetle Sunshine Tour in Travemünde. Tausende VW Käfer verwandeln die Küste in ein buntes, oft spektakulär inszeniertes Festival. 2026 steht das Event unter dem Motto „Flower Power“ – inklusive LED-Lichtinstallationen, Community-Votings und kreativen Fahrzeugumbauten. Besonders in den Abendstunden entsteht durch die Lichtinszenierungen eine fast festivalartige Atmosphäre, die weit über ein klassisches Oldtimertreffen hinausgeht.

Wann: Freitag bis Sonntag, 21.–23. August 2026

Wo: Am Leuchtenfeld, 23570 Lübeck-Travemünde

Eintritt: frei (teilweise Anmeldung für Teilnehmer erforderlich)

Italienische Klassiker bringen Farbe und Emotion in die Szene: Alfa Romeo, Fiat oder Ferrari stehen für Design, Klang und Leidenschaft. Das Treffen setzt einen bewussten Kontrast zu den oft sachlicheren deutschen Marken.

Wann: Samstag, 22. August 2026, 11:00–17:00 Uhr

Wo: Billhorner Röhrendamm 4, 20539 Hamburg

Eintritt: frei

6. September: Cars & Coffee – zweite Ausgabe

Nach dem Frühjahrstermin geht das erfolgreiche Format in die nächste Runde. Die spätsommerliche Ausgabe bringt erneut eine große Bandbreite an Fahrzeugen in den Stadtpark – oft mit ganz anderem Line-up als im Mai. Die Kombination aus hochwertigem Fahrzeugbestand, entspannter Atmosphäre und zentraler Lage macht auch diesen Termin zu einem der zugänglichsten Events des Jahres.

Wann: Samstag, 6. September 2026

Wo: Otto-Wels-Straße 2, 22303 Hamburg

Eintritt: frei

Zum Saisonabschluss verschiebt sich der Fokus von klassischen Pkw hin zu historischer Nutztechnik. Beim Dampf- und Traktorentreffen stehen alte Landmaschinen, Traktoren und dampfbetriebene Geräte im Mittelpunkt – viele davon in Betrieb. Das Event bietet damit einen seltenen Einblick in technische Entwicklungen vergangener Jahrzehnte und zeigt, wie eng Mobilität und Landwirtschaft historisch miteinander verbunden sind.

Historische Technik in Bewegung: Ein Lanz Bulldog und eine dampfbetriebene Maschine ziehen beim Dampf- und Traktorentreffen am Kiekeberg Besucher an. Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg Historische Technik in Bewegung: Ein Lanz Bulldog und eine dampfbetriebene Maschine ziehen beim Dampf- und Traktorentreffen am Kiekeberg Besucher an.

Wann: Samstag & Sonntag, 12.–13. September 2026, 10–18 Uhr

Wo: Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten

Eintritt: 12 Euro (unter 18 Jahren frei)

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Zum Abschluss der Saison steht die französische Automobilkultur im Fokus. Oldtimer der Marken Citroën, Peugeot und Renault zeigen ihre oft unkonventionellen Designs und technischen Lösungen – ein Treffen, das bewusst anders ist und die Vielfalt der Szene unterstreicht.

Wann: Samstag, 26. September 2026, 11–17 Uhr

Wo: Billhorner Röhrendamm 4, 20539 Hamburg

Eintritt: frei