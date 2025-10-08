In dieser wunderschönen Jahrhundertwende-Villa blickten einst die Forscher des Hygieneinstituts in ihre Mikroskope. Mittlerweile ist sie ein Industriedenkmal und seit wenigen Tagen können Besucher das frisch renovierte Gebäude wieder besuchen – inklusive neu eröffnetem Café.

Neues Schieferdach, sanierte Sandsteinklinker und Fensterumrahmungen, neue Blitzschutz-Anlage. Die 1894 als Außenstelle des Hygieneinstituts gebaute Villa Kaltehofe in Rothenburgsort wurde gerade im Auftrag von Hamburg Wasser aufwendig instandgesetzt. Ab sofort ist auch wieder ein Café in der Villa: das Dante.