Ärzte-Versorgung in Hamburg: Wo sie am besten und wo sie am schlechtesten ist
Mehr als 300 Psychotherapeuten gibt es allein im Bezirk Altona – während in einigen Stadtteilen in Bergedorf Patienten auf der Suche nach einem Hautarzt verzweifeln: Hamburg gilt als Ärzte-Hochburg, doch die Versorgung ist je nach Facharzt sehr unterschiedlich. Eine exklusive Auswertung zeigt im Detail, wo Patienten die Wahl zwischen Dutzenden Praxen haben – und wo sie weite Wege in Kauf nehmen müssen.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.