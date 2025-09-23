Mehr als 300 Psychotherapeuten gibt es allein im Bezirk Altona – während in einigen Stadtteilen in Bergedorf Patienten auf der Suche nach einem Hautarzt verzweifeln: Hamburg gilt als Ärzte-Hochburg, doch die Versorgung ist je nach Facharzt sehr unterschiedlich. Eine exklusive Auswertung zeigt im Detail, wo Patienten die Wahl zwischen Dutzenden Praxen haben – und wo sie weite Wege in Kauf nehmen müssen.





