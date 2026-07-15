Ein deutscher Fußballfan hält im Stadion einen Bierbecher und eine Deutschlandflagge hoch. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Tom Weller

Zusammen mit Freunden im Wohnzimmer sitzen und der Lieblingsmannschaft zujubeln: Da dürfen Essen und Getränke natürlich nicht fehlen. Laut einer Analyse des Lieferdienstes Lieferando werden während der WM in Deutschland besonders viele Cheeseburger und Chicken Wings bestellt. In Essen stieg die Nachfrage nach Wings demnach um sensationelle 3600 Prozent. Auch bei den Getränken gibt es klare Favoriten – allerdings unterscheiden sich die Vorlieben je nach Region.

Während im Rest Deutschlands vor allem Coca-Cola bestellt wird, greifen die Münchner am liebsten zu Augustiner-Bier. In Essen stieg der Bestellanteil von Stauder-Pils während der WM um 49 Prozent. In mehreren Städten nahm zudem die Nachfrage nach zuckerfreien Softdrinks zu. Einen überraschenden Spitzenreiter gibt es in Hamburg: Dort wurde Mango-Lassi häufiger bestellt als in jeder anderen untersuchten Stadt.

Bestell-Boom: Kulinarische Vielfalt in Großstädten

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Während der Halbzeitpausen der deutschen Spiele verzeichnete Lieferando stellenweise fast das Dreifache des üblichen Bestellvolumens. Dass während der WM besonders viel bestellt werde, liege vor allem an der gemeinsamen Fußballbegeisterung, sagt Lieferando-Geschäftsführer Lennard Neubauer: „Eine Vielzahl unserer Konsument:innen teilt eine große Leidenschaft für den Fußball. Große Sportereignisse zeigen besonders deutlich, wie flexibel und vielseitig die Nation isst.“

Die kulinarische Vielfalt zeigt sich besonders in den Großstädten. Zwar gehören klassische Gerichte wie italienische oder amerikanische Speisen weiterhin zu den beliebtesten Bestellungen, doch die japanische Küche verzeichnete das stärkste Wachstum. In Berlin, Köln und Hamburg belegte sie beim Anstieg der Bestellzahlen sogar den ersten Platz. (tfs)