Mit dem Namen von Dieter Nuhr kann man allerlei anstellen, das sieht jeder, der an den Plakaten vorbeiging, die plötzlich rund um die Schanze aufgetaucht sind. „Nuhr noch peinlich, wenn Gewalt zur Pointe wird“, heißt es da, oder „Nuhr noch 5 Witze bis zum nächsten Femizid“. Wer steckt hinter der Guerilla-Aktion?

„Zur Sicherheit wäre es nicht schlecht, wenn man den Partner vor dem Geschlechtsverkehr einmal kennenlernt“, hatte Satiriker Dieter Nuhr in seiner Sendung Frauen empfohlen, als Mittel gegen Femizide, also Morde an Frauen durch Männer. Die Empörung schlug hohe Wellen, was der Komiker in einer Erklärung als „Interneterregung“ betitelte. Auf seiner Facebook-Seite verteidigte Nuhr seinen Witz. Er habe sich dabei auf Presseberichte bezogen: „Es ging um das Wort 'strukturell', das allen Männern Schuld zuweist, weil sie 'strukturell' Täter sind.“ Von Femiziden habe er doch gar nicht gesprochen.

Kollektiv bekennt sich zur Aktion gegen Dieter Nuhr

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Das Kollektiv „Dies Irae“ („Tage des Zorns“) lässt das nicht gelten und hat in einer Nacht- und Nebelaktion mehrere Citylight-Plakate an Bushaltestellen und U-Bahnhöfen ausgetauscht und durch selbstgemalte Anti-Nuhr-Sprüche ersetzt. Eine Sprecherin der Aktivisten erklärt dazu: „Satire darf alles, sogar geschmacklos sein. Aber wer Femizide für niederträchtige Bühnenwitze nutzt, darf sich über das öffentliche Echo nicht wundern.“ Zu sehen waren die Plakate an der Feldstraße, am Schlump, am Schulterblatt und am Gänsemarkt.

Strafbar sei die Aktion nicht, so jedenfalls die Einschätzung des Kollektivs: „Mittels einfachen Werkzeugs wurden die zwei Quadratmeter großen Werbevitrinen geöffnet, die Plakate wurden sachgerecht im Werbekasten eingehängt und wieder verschlossen. Dabei entstand kein Sachschaden und das eigentliche Plakat verblieb in der Werbevitrine.“

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Das sieht das Unternehmen Decaux, das die Außenwerbung betreibt, ganz anders: „Wir haben illegale Plakatierung – sogenanntes Adbusting – auf unseren Werbeflächen in Hamburg festgestellt und diese unverzüglich entfernt. Auf allen betroffenen Werbeflächen wurde die ursprüngliche Plakatierung wiederhergestellt. Weitere Schritte behalten wir uns gegen die Verursacher vor“, so ein Sprecher gegenüber der MOPO.

Linken-Politiker postet Aktion gegen Dieter Nuhr

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Linken-Politiker Marco Hosemann hat Fotos der Aktion auf Facebook gepostet und spannt den Bogen von Dieter Nuhr zum linken Rapper Danger Dan, der kürzlich aus der ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“ ausgeladen wurde. Sein neuer Song „Keine Angst“ rufe zu Gewalt im Kampf gegen Faschisten auf, war die Erklärung.

Auf der Facebook-Seite des Linken setzt prompt die „Interneterregung“ ein, diesmal befeuert von Nuhr-Fans. Sogar Burkhard Müller-Sönken, einstiges Hamburger FDP-Urgestein, meldet sich zu Wort: „Ein linker Zyniker erklärt uns die Welt. Danke Dieter Nuhr, so kann ich solche Wortverdreher ertragen.“

Shitstorm der Dieter-Nuhr-Fans

Viele blaue AfD-Herzchen sammeln sich auf der Seite des Linken: „Eine Hetzkampagne gegen Nuhr, der es gewagt hat, grüne und linke Themen satirisch anzugehen!“, schäumt ein Mann, „Um Nuhr zu verstehen, bedarf es eines Mindestmaßes an Intelligenz“, ein anderer.

Ein Kommentator gibt Frauen die Mitschuld an Gewalt (was Dieter Nuhr nach eigener Aussage ja gar nicht wollte): „Ich gebe Dieter Nuhr recht. Es gibt immer zwei Seiten eines Dramas. Ich sage aus eigenen Erfahrungen aus meinem Umfeld, dass viele Probleme aus dem Verhalten der Frau resultieren.“ Von „Opfern der Rot/Grünen Verblödungskampagne“ ist die Rede und von Marxisten, die glücklicherweise der AfD die Wähler zutreiben.

Marco Hosemann gibt sich gegenüber der MOPO unbeeindruckt von dem Shitstorm: „Ich lese das gar nicht.“ Die Aktivisten kündigen an, dass weitere Plakate in weiteren Städten auftauchen werden.







