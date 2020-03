Witz des Tages: Wo gibt es denn hier Schirme?

Zeit für ein bisschen Aufmunterung! Ab sofort veröffentlicht die MOPO täglich einen „Witz des Tages“. Und dabei brauchen wir Ihre Hilfe! Verraten Sie uns Ihren Lieblingswitz: online@mopo.de.

Und wir kommen sofort zur Sache, hier ist unser Witz des Tages, damit Sie was zu lachen haben.

Fragt der Kunde die Verkäuferin: „Wo gibt's denn hier Schirme?" Sagt sie: „Erster Stock". Darauf der Kunde: „Nee, erst der Schirm."





Witz des Tages: Lustig oder dämlich?

Stimmen Sie hier ab! Schicken Sie Ihren Lieblingswitz an online@mopo.de, Stichwort Witz. Zur Inspiration haben wir hier unten Hamburg-Witze und zehn Flachwitze zusammengestellt.

Witz des Tages – Lacher der vergangenen Tage

Was ist braun, klebrig und läuft durch die Wüste? Ein Karamel.

Der Arzt zum Patienten: „Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollen Sie zuerst hören?“ Der Patient: „Die gute.“ Der Arzt: „Also, wir wollen die Krankheit nach Ihnen benennen.“





Fragt der Ehemann seine Frau: „Was magst du mehr, meinen wunderschönen Körper oder meine überragende Intelligenz?“

Sie, nach kurzer Überlegung: „Eher deinen Sinn für Humor.“





Wo machen Kühe Urlaub? In Kuhba





Was machen zwei wütende Schafe? Sich in die Wolle kriegen ...





Der Lehrer zu Mimi: ,,Warum schreibst du so schnell?"

Mimi: ,,Ich muss mich beeilen, meine Tintenpatrone ist fast leer!"





Warum sollte man in einer Apotheke möglichst leise sein?

Damit die Schlaftabletten nicht aufwachen ...





Die kleine Ella kommt in die Zoohandlung und sagt zum Verkäufer: „Ich hätte gerne ein Kaninchen.“ Daraufhin der Verkäufer: „Möchtest du das kleine braune oder das kuschelige kleine weiße?“ Ella: „Das ist meiner Python völlig egal.“

Bei einem Tierarzt klingelt das Telefon: „Gleich kommt meine Frau mit unserer Katze zu Ihnen. Bitte geben Sie ihr eine Spritze, damit sie friedlich einschläft...“

„Gerne“, sagt der Tierarzt, „aber findet ihre Katze alleine nach Hause?“

Ein Mann zu seinem Kumpel:

„Mein Freund Klaus ist gestern unerwartet mit meiner Frau durchgebrannt.“

„Wie lange seid ihr denn schon Freunde?“

„Seit gestern.“





„Sag mal, wie hast du eigentlich dein neues Auto bezahlt?"

„Mit der Blockflöte meines Sohnes."

„Was? Die war so viel wert?"

„Für den Autohändler schon. Der wohnt nämlich direkt über uns."





Warum summen Bienen eigentlich? – Weil sie den Text nicht kennen!





Was macht ein Keks im Wald? Er sucht sich ein schattiges Plätzchen.





Ein kleiner Junge sitzt im Treppenhaus und weint. Eine Nachbarin kommt vorbei und fragt: „Was ist denn, Kleiner?"„Mein Vater", schluchzt der Junge, „hat sich mit dem Hammer auf den Finger gehauen."



„Und warum weinst du dann?"

„Weil ich erst mal gelacht habe!"





Was ist der Unterschied zwischen Winterhude und Eimsbüttel? In Eimsbüttel ist die Hoheluft besser.

Die 10 besten Hamburg-Witze

Wie wurde die Reeperbahn zu einer der bekanntesten Straßen der Welt? Sie hat sich hochgevögelt.

Auf St. Pauli wurde gestern ein Sarg gefunden. Man hat versucht ihn zu öffnen. Ging aber nicht. War ein Zuhälter drin.

Spieleabend mit der Familie. Man spielt „Activity“. Der Sohn erklärt den Begriff Hamburg. „Welche Stadt heißt so wie ein Burger?“ Der Vater: „Whoppertal“?

Ein Hamburger sitzt zufrieden auf einer Bank an der Alster. Kommt ein Tourist hinzu und sagt: „Du siehst so glücklich aus. Was ist dein Geheimnis?" Der Hamburger antwortet: „Ich mach’s wie die Möwen. Ich scheiß auf alles.“

Was haben Berlin und Hamburg gemeinsam? In Hamburg gibt es Hamburger. In Berlin Berliner. Beides ungesund …

Steht 'ne Blondine in Hamburg am Hafen und schmeißt andauernd Steine ins Wasser. Warum? Sie hat das Schild gelesen: „Deutsche Werft“.

Klein Erna ist mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder Bubi am Strand. Als sie ins Wasser gehen will sagt die Mutter: „Nimm Bubi mit und halt ihn immer schön an der Hand!" Die Mutter kommt nach einiger Zeit auch ins Wasser, das Erna bis zum Hals steht. Die Mutter fragt Erna: „Wo ist denn klein Bubi?" Da antwortet sie: „An der Hand!“

Klein Erna geht mit ihrem Heini im Dunkeln spazieren. Und wie sie in der Gegend vom Bismarckdenkmal sind und rumknutschen, sagt Klein Erna: „Heini, willst du mal sehn, wo ich an Blinddarm operiert wordenbin?“ „O ja, Klein Erna, zeig mal her!“ „Kuck mal, da unten, wo die vielen Lichter brennen, da ist das Hafenkrankenhaus, da bin ich an Blinddarm operiert!“

„Erna, an der Tür steht einer, der für das neue Schwimmbad sammelt. Was soll ich ihm geben?“ „Fünf Eimer Wasser!“

Fragt Klein Erna ihre Tante: „Sag mal, Tante, warum haben du und Onkel eigentlich noch keine Kinder?“ „Weißt du, Erna, der Klapperstorch hat uns noch keine gebracht!“ Klein Erna: „Ach so, wenn ihr noch an den Klapperstorch glaubt, dann wird mir manches klar!"

Die 10 schlechtesten Flachwitze

Was sagt man über einen Spanner, der gestorben ist? Der ist weg vom Fenster.

Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Eine Nuschel.

Kommt ein Zyklop zum Augearzt.

Welche Vögel können nicht hören? Die Tauben.

Wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü.

Wie niesen Nüsse? Cashew.

Was ist orange, rund und läuft über'n Berg? Eine Wandarine.

Was ist grün und guckt durchs Schlüsselloch? Ein Spionat.

Wie nennt man einen Hirten, der seine Schafe schlägt? Mähdrescher.

Wohin geht ein Reh, das Haarausfall hat? In die Rehhaarklinik.