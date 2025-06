Witwe über Carlo von Tiedemanns Tod: Seine letzten Worte waren „Ich liebe dich“

Er war ein Stück Hamburger Rundfunkgeschichte mit Herz und Schnauze, moderierte mehr als 1000 Mal das Unterhaltungsmagazin „Aktuelle Schaubude”: Carlo von Tiedemann, Radio- und TV-Legende, ist am Pfingstsonntag im Alter von 81 Jahren gestorben. Nun äußert sich seine Witwe.

Von Tiedemann sei im Albertinen-Krankenhaus in Schnelsen im Kreis seiner Familie eingeschlafen, berichtet „Bild“. „Es war zum Schluss eine große Erlösung für ihn“, sagt seine Ehefrau Julia Laubrunn. „Seine Kinder und ich waren in den letzten Tagen bei ihm, haben seine Hand gehalten. Er hat einfach aufgehört, zu atmen.“ Auch alte NDR-Kollegen seien in den vergangenen Tagen bei ihm gewesen, um sich zu verabschieden.

Lange her: Alida Gundlach und Carlo von Tiedemann feiern 1987 das 30-jährige Bestehen der NDR-„Schaubude“. dpa | Werner Baum Lange her: Alida Gundlach und Carlo von Tiedemann feiern 1987 das 30-jährige Bestehen der NDR-„Schaubude“.

Von Tiedemanns letzte Worte an seine Frau

Einen Tag vor seinem Tod habe von Tiedemann seine letzten Worte an seine Frau gerichtet. „Er schaute mich an und sagte: ‚Ich liebe dich‘. Danach hat er keine ganzen Sätze mehr gesagt“, sagt Laubrunn, die mit dem Kult-Moderator seit 2012 verheiratet war.

In den vergangenen Jahren machten Carlo von Tiedemann zunehmend gesundheitliche Probleme zu schaffen: Er war an der seltenen Herzkrankheit Amyloidose erkrankt, die die Blutversorgung im Körper beeinträchtigt. Im Februar hatte er bereits mit Magenblutungen im Albertinen-Krankenhaus gelegen. (tst)