Die Bauarbeiten an der Sternbrücke betreffen viele Hamburger. Nicht nur Auto- und Bahnfahrer – auch der Wirt Kwesi Asiama ist schwer genervt. „Wie soll mein Laden während der Sperrung überleben?”

Seit Mai laufen die Bauarbeiten für die neue Sternbrücke in Altona auf Hochtouren. Das Lokal „Brückenstern“ von Kwesi Asiama liegt direkt an der Stresemannstraße, rund 50 Meter von der alten Bahnbrücke entfernt. Der Lärm der Baustelle habe bereits dazu geführt, dass weniger Gäste kämen, sagt der Betreiber. Seit der Sperrung des Kreuzungsbereichs Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee habe sich die Situation noch einmal verschärft: Viele Gäste würden ausbleiben. Dem Laden laufe die Zeit davon.

Die Arbeiten rund um die Sternbrücke laufen seit Wochen und haben sich zuletzt intensiviert: Ab dem 30. Juli soll die neue Brücke, die auf der Brammerfläche am Schulterblatt für den Einbau vorbereitet wird, an ihren endgültigen Standort transportiert werden. Der Kreuzungsbereich Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee ist deshalb für den Autoverkehr gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr wird über alternative Wege an der Seite oder über die Eifflerstraße geführt. Nach Angaben der Deutschen Bahn können Anwohner und Besucher der dortigen Geschäfte den Bereich zu Fuß weiterhin erreichen.

Das bestätigt die Deutsche Bahn auf MOPO-Nachfrage. Die Kreuzung selbst sei zwar nicht passierbar, die Gehwege zu den angrenzenden Häusern und Geschäften blieben jedoch geöffnet. Wohnungen und Geschäfte seien weiterhin ohne Sondergenehmigung erreichbar, so ein Bahnsprecher.

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Der „Brückenstern“ kämpft mit den Folgen der Sternbrücken-Baustelle

An den Zugängen zu den Sperrbereichen stehen eigens von der Bahn beauftragte Sicherheitskräfte. „Sie haben immer gesagt, bei uns dürfen die Gäste reinkommen“, berichtet Asiama. In der Praxis erlebe er jedoch etwas anderes: Seine Gäste kämen teilweise nicht bis zum Lokal durch. Asiama ist sauer. „Das ist nicht möglich, und ich erlebe es am eigenen Leib.“

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Die Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn bewachen Tag und Nacht die Eingänge der Sperrungen. Florian Quandt

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn erklärt der MOPO auf Nachfrage, die Sicherheitskräfte vor Ort würden Passanten lediglich darauf hinweisen, dass die Gehwege als Sackgassen enden. Für Asiama ist fehlende Laufkundschaft jedoch nicht das größte Problem. Besonders ärgert ihn, dass selbst Stammgäste und Menschen mit Reservierungen offenbar durch die Situation an den Sperrungen verunsichert würden.

Normalerweise habe der „Brückenstern“ nach Angaben von Asiama pro Tag etwa 100 Gäste. Aktuell seien es nur noch zehn bis maximal 25. „Wir hoffen, dass wir überleben, dass sie unsere Gäste bald wieder reinlassen.“ Der Betreiber erzählt von einem Vorfall am vergangenen Wochenende: Mehrere Kundinnen und Kunden hätten ihn angerufen, weil sie wegen der Sperrung nicht zum Lokal gefunden hätten. Daraufhin habe er sie persönlich am Zugang abgeholt. „Ich musste da raus, mit Telefon am Ohr, und hoffen, dass ich die Leute erkenne.“

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Seit 18 Jahren gibt es den „Brückenstern“ bereits. Asiama sagt, auch andere Geschäfte in der Umgebung hätten mit den Folgen der Baustelle zu kämpfen. Die vergangenen Monate seien schon schwierig genug gewesen. „Ich habe mich nicht beschwert, aber jetzt muss ich zuschauen, wie ich untergehe.“