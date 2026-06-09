So soll die neue U5-Haltestelle Jarrestraße einmal aussehen. Ab 2035 könnten hier Züge halten. Foto: Hochbahn

Es ist die größte Investition, die Hamburg unter Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bislang gemacht hat: die neue U-Bahn-Linie U5, die den bislang vernachlässigten Osten der Stadt von Bramfeld aus mit zunächst Stellingen und dann noch weiter bis nach Lurup und Osdorf verbinden soll. Lange Zeit hielt der Senat die Gesamtkosten geheim, im Jahr 2023 kam endlich eine erste Einschätzung auf den Tisch. Doch in den aktuellen Prognosen ist das damals vorgestellte Kostenlimit bereits jetzt ausgeschöpft. Und es könnte noch teurer werden.

Fast drei Jahre ist es her, seit Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne), der ehemalige Hochbahn-Chef Henrik Falk und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) zusammen mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die gewaltigen Zahlen im Rathaus präsentierten: Zwischen 14 und maximal 16,5 Milliarden Euro würde der Bau der neuen U-Bahn kosten, hieß es damals.

So hoch sollen die Kosten für die neue U-Bahn-Linie U5 sein

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„Da sind aber künftige Teuerungen und die Inflation schon mit eingerechnet“, betonte Hochbahn-Chef Falk damals. Ein Gutachter habe zwei unterschiedliche Inflationsszenarien erstellt.

In einer aktuellen Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft sind jetzt genauere Zahlen zu finden: Stolze 12,15 Milliarden Euro soll demnach der circa 13 Kilometer lange U5-Streckenabschnitt von der Jarrestraße bis zu den Arenen in Stellingen kosten. Zunächst hatte „Nahverkehr Hamburg“ berichtet.

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So sieht der Streckenverlauf für die neue U5 aus: Diese soll vom Osten durch die Innenstadt bis in den Westen Hamburgs verlaufen. Hochbahn

Dazu kommen die bisher kommunizierten Kosten von 1,5 Milliarden Euro für den 2,3 Kilometer langen Abschnitt zwischen Jarrestraße und der City Nord sowie 2,86 Milliarden Euro für den sechs Kilometer langen Abschnitt zwischen City-Nord und Bramfeld. Ergibt zusammengerechnet 16,51 Milliarden Euro – und damit ist der im Jahr 2023 vorgestellte Kostenrahmen inklusive Puffer in der Prognose bereits jetzt voll ausgeschöpft.

Hält der damals vorgestellte Kostenrahmen für die U5?

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Und es könnte noch teurer werden: Laut der Mitteilung des Senats sind in den 12,15 Milliarden Euro zwischen Jarrestraße und Arenen noch keine Kosten für eventuelle Grundstückskäufe und besondere Risiken enthalten. Diese können demnach erst nach Abschluss der Entwurfsplanung ermittelt werden.

Lena Steinat, Sprecherin der U5, betont auf Nachfrage nur, dass sich die U5 noch immer im Kostenrahmen von 16,5 Milliarden Euro befinde. Diese Prognose basiere auf der Methodik des „kostenstabilen Bauens“. Das bedeutet: Es seien nicht nur Bau- und Planungskosten, sondern auch zum Beispiel eine Inflationsprognose von 3,2 Prozent mitenthalten. Zu weiteren möglichen Kostensteigerungen, etwa durch Grundstückskäufe, äußert sie sich nicht.

Bund zahlt für ersten U5-Abschnitt 1,3 Milliarden Euro

Der erste U5-Abschnitt zwischen Bramfeld und City Nord wird vom Bund mit 1,3 Milliarden Euro bezuschusst. Die Förderanträge für die restlichen Streckenabschnitte reicht die Hochbahn im weiteren Verlauf der Planung ein.

Der westlichste Abschnitt der U5 von Stellingen bis nach Osdorf und Lurup ist in den 16,5 Milliarden Euro nicht enthalten, da dieser erst vor knapp einem halben Jahr erstmals vorgestellt wurde. In den vorherigen Planungen sollte die U5 an den Arenen in Stellingen enden und Lurup und Osdorf von der S-Bahn-Linie S6 erschlossen werden. Da letzteres allerdings erst in den 2050er Jahren möglich wäre, entschloss sich der Senat stattdessen für eine U-Bahn-Verlängerung. Für diesen Abschnitt erwartet die Hochbahn erste Kosten-Einschätzungen für Ende 2026/Anfang 2027.



