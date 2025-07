Sie kamen mit selbstgemalten Schildern und Plakaten: Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Rotherbaum, das vor vier Jahren gegründet wurde, aber bis heute wegen Bauverzögerungen kein eigenes Schulgebäude hat. Am Dienstag haben sie in Eimsbüttel gegen die erneute Verzögerung ihres Einzugs demonstriert. Sie versammelten sich vor einem der fünf provisorischen Standorte an der Schlankreye.