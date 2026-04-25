Es ist die hässliche Seite der Wissenschaft: 1,95 Millionen Tiere wurden 2024 in deutschen Laboren für Experimente verwendet oder getötet. Doch Forschung ohne Tierquälerei ist längst keine Utopie mehr. Am 30. April kommt der Dokumentarfilm „Future Science“ von Regisseur Marc Pierschel ins Kino – der bewusst auf brutale Bilder verzichtet. Darin berichten Wissenschaftler:innen über den Abschied vom Tierversuch. Es gibt vielversprechende Ansätze.







