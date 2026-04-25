mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Eine Maus in einer Plastikbox.

Eine Maus – gezüchtet für Tierversuche. Foto: Future Science / Blackrabbit

  • Vegan-Kolumne

paidTierversuche? „Wir sind keine 70 Kilo schweren Mäuse“

kommentar icon
arrow down

Es ist die hässliche Seite der Wissenschaft: 1,95 Millionen Tiere wurden 2024 in deutschen Laboren für Experimente verwendet oder getötet. Doch Forschung ohne Tierquälerei ist längst keine Utopie mehr. Am 30. April kommt der Dokumentarfilm „Future Science“ von Regisseur Marc Pierschel ins Kino – der bewusst auf brutale Bilder verzichtet. Darin berichten Wissenschaftler:innen über den Abschied vom Tierversuch. Es gibt vielversprechende Ansätze.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test